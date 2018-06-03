التعليم العالى: الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم قريبًا

مها يونس أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، مرجعاً صدور القانون إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد المبنى على المعرفة وتشجيع إنشاء أودية العلوم والحاضنات

مها يونس

أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، مرجعاً صدور القانون إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد المبنى على المعرفة وتشجيع إنشاء أودية العلوم والحاضنات التكنولوجية والوصول إلى منتجات محلية الصنع.

جاء ذلك فى المؤتمر الذى نظمته جامعة الإسكندرية بمدرج أحمد زويل بكلية العلوم تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة حول رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى “الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2030”.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح، عمداء ووكلاء كليات ومعاهد الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، شباب الباحثين وعدد كبير من المهتمين بالتعليم والبحث العلمى بمحافظة الإسكندرية ورجال الصناعة والأعمال والمجتمع المدنى.

وفي سياق المؤتمر أوضح نائب الوزير أن ترتيب مصر وفقاً للنشر العلمى على المستوى العالمى خلال الفترة من 2011 ـ 2016 جاء فى أعلى 15% من دول العالم وأن عدد الأبحاث المنشورة خلال عام 2016 بلغ 18 ألف و450 بحث بزيادة بنسبة 14% عن عام 2015، مما يشير إلى تقدم النشر العلمى فى مصر.

وأضاف “خميس” أن إجمالى النشر العلمى المتميز للمؤسسات التعليمية والبحثية فى مصر منذ عام 1925 بلغ 220 ألف بحث وفى جامعة الإسكندرية بلغ إجمالى الأبحاث المنشورة فى المجلات المفهرسة عالميـاً 22 ألف و451 بحث، مشيراً إلى أهمية مشاركة جميع وزارات الدولة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لوضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، في حين أن الإستراتيجية تهدف إلى تحسين التنافسية الوطنية، والعمل على إيجاد حلول تطبيقية للمشكلات والقضايا ذات الأولوية المشتركة بين كافة الوزارات المعنية لتحقيق الإستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمى والمساهمة فى حل مشاكل المجتمع.

وعلى صعيد مُتصل أوضح نائب الوزير أهمية التعاون الدولى فى النشر العلمى ومردود ذلك على التصنيف العالمى للجامعات، مشيراً إلى أن 51% من الأبحاث المصرية تمت بالمشاركة مع دول أخرى مما يزيد عالمية الأبحاث والقدرة على جذب التمويل الدولى، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى الإرتقاء بمنظومة البحث العلمى من خلال تشجيع عمل مجموعات بحثية مشتركة وتوجيه الإنفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية المرتبطة بإحتياجات المجتمع .

يأتي ذلك إضافة إلى الإهتمام بالأبحاث التى تفيد الصناعة وتخدم أهداف التنمية، والعمل على دعم وتنمية الموارد البشرية وتغيير قواعد الترقيات والإهتمام ببراءات الإختراع والإبتكارات، وإنشاء مراكز التميز البحثية وإنشاء الشبكات العلمية والمعامل المركزية ، موضحاً بدوره أهمية مساهمة المجتمع المدنى والجهات المستفيدة من مخرجات البحث العلمى (كالصناعة) إلى جانب الدولة فى تمويل البحث العلمى.

وعلى جانب آخر أعقب اللقاء حوار مفتوح أداره الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، حول الأمور والقضايا التى تتعلق بمستقبل البحث العلمى فى مصر والنشر العلمى والصعوبات التى تواجه الباحثين، واستمع نائب الوزير إلى آراء ومقترحات الحضور فى هذا الشأن، بالاضافة إلى مقترحات بإنشاء مركز لتسويق الأبحاث ووحدات للكشف عن احتياجات المجتمع.