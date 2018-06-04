التعليم: السيسى يشهد الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة

المال-خاص صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه سيعقد ملتقى عربى رياضى فنى ثقافى ترفيهى تنموى برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى أول أكتوبر المقبل بمدينة السلام فى "شرم الشيخ". وأشارت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير

المال-خاص



صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه سيعقد ملتقى عربى رياضى فنى ثقافى ترفيهى تنموى برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى أول أكتوبر المقبل بمدينة السلام فى “شرم الشيخ”.

وأشارت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للتربية الخاصة إلى أن الملتقى استكمال للجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم ودور الإدارة المركزية للتربية الخاصة، بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضافت مشهور أن المؤتمر سيضم مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجال الجرافيك والرسم والتصوير والتفصيل وغيرها، كما يشتمل على دورة فى كرة القدم الخماسية تمتد على مدى أيام الملتقى.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، أن الإدارة قامت بإعداد خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية؛ لإبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوى الإعاقات المختلفة.

يذكر أنه لأول مرة تقيم جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مثل هذا الملتقى، والذى سيتضمن على هامشه أول مؤتمر علمى فى مجال التربية الخاصة ودمجهم فى المجتمع من خلال عدد من المحاور.