التعليم الإماراتية تعرض الفرص الدراسية خلال مشاركتها في «EDU GATE»

أكد مسؤلو وزارة التعليم الإماراتية ، سعي بلادهم نحو استقطاب الطلاب الأجانب للدراسة، واتخاذ العديد من الخطوات الفاعلة في هذا الشأن سواء بتقديم تسهيلات فى الاقامة وتمديد التأشيرات للطلبة الأجانب وتعديل شروطها والمشاركة في الفاعليات الدولية في قطاع التعليم للتعريف…

أكد مسؤلو وزارة التعليم الإماراتية ، سعي بلادهم نحو استقطاب الطلاب الأجانب للدراسة، واتخاذ العديد من الخطوات الفاعلة في هذا الشأن سواء بتقديم تسهيلات فى الاقامة وتمديد التأشيرات للطلبة الأجانب وتعديل شروطها والمشاركة في الفاعليات الدولية في قطاع التعليم للتعريف بجامعاتها.

وتشارك وزارة التعليم الإماراتية في فعاليات الدورة السادسة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب ” EDU GATE ، الذي ينطلق من القاهرة غدا ولمدة 3 أيام.

ويضم جناح وزارة في المعرض اثنتين من أبرز مؤسسات التعليم العالي في الدولة وهما جامعة خليفة وجامعة السوربون أبوظبي. وخلال المعرض.

وستلقي وزارة التربية والتعليم الاماراتية خلال مشاركتها في EDU GATE الضوء على حملة “تعلم في الإمارات”، للتعريف بما تمتلكهمن إمكانات في مجال التّعليم العالي والبحث العلمي، وكذا موقعها كإحدى أهم الوجهات للطلبة من جميع أنحاء العالم للدراسة وما توفره من عناصر تدعم العيش المُتناغم بين مختلف الثّقافات و الشعوب.

محمد إبراهيم المعلا، وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات

جدير بالذكر أن “حملة تعلم في الإمارات” بدأت بالتعاون مع 8 جامعات إماراتية عامة وخاصة من بينها جامعة خليفة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة السوربون في أبو ظبي وجامعة الشارقة وجامعة عجمان وجامعة حمدان بن محمد الذكية (HBMSU)، وعرضت كل الجامعات جميع برامجها وعروضها الفريدة في جناح وزارة التربية والتعليم.

المعلا: التعليم ركيزة أساسية في رؤية 2021 ومئوية الامارات 2071

وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن “إديوجيت” يمثل منصة لاستعراض الإنجازات التعليمية التي حققتها دولة الإمارات في مصر الشقيقة، والمكانة الكبيرة التي باتت تشغلها الإمارات على خارطة أهم وجهات التعليم العالي للطلبة العرب ومن جميع أنحاء العالم.

وأشار المعلا الي ان الامارات أولت الدولة أهمية كبيرة لقطاع التعليم في ، ليصبح من الركائز الرئيسية في رؤية الإمارات 2021 ، ومئوية الإمارات 2071.

وقال إن مشاركة دولة الامارات في المؤتمر تهدف لتبادل الآراء مع المختصين والخبراء، والإطلاع على أفضل الممارسات ومناقشتها، وإطلاع زوار المعرض من الطلبة على ما تزخر به الإمارات من فرص تعليمية مناسبة لهم.

وأضاف المعلا أن تجربة العيش الإمارات بما تتضمنه من عناصر جذب دعمت تفضيل الطلبة الدوليين لمواصلة دراساتهم فيها، حيث تتميز الإمارات بالانفتاح الثقافي على كافة الثقافات، ويعيش على أرضها أبناء ثقافات وديانات أكثر من 200 دولة، كما تعد أبرز حواضن الابتكار في العالم، فضلاً عن امتلاكها سجل حافل للأرقام القياسية التي حققتها في مختلف الميادين.

واستكمل المعلا أن بلاده تتطلع لاستقبال مزيد من الطلبة، وفتح آفاقهم ليس فقط على ثقافة وأنماط معيشة مختلفة، بل على فرص عمل رائعة وذات مستقبل واعد.

120 % زيادة في خريجين الجامعات الحكومية في 5 سنين

وطبقا لوزارة التربية والتعليم بدولة الامارات بلغ عدد الطلاب المصريين المسجلين في المؤسسات التعليمية بدولة الإمارات 4428 طالباً في العام الحالي (2019-2020)، مع زيادة ملحوظة في الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة بلغت حوالي 120٪ في الخمس سنوات الأخيرة.

ويوجد في الدولة أكثر من 70 مؤسسة تعليم عالي معتمدة من قبل وزارة التّربية والتّعليم، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية، وهي من أكثر الدول التي تتواجد فيها فروع لعدد كبير من الجامعات العالمية، منها جامعة السوربون بأبوظبي وجامعة نيويورك بأبوظبي. وهيريوت وات، وكلية INSEAD العالمية للأعمال وجامعات أخرى كثيرة.

وشهدت دولة الإمارات نمواً كبيرا في قطاع التعليم العالي على مدى العقدين الماضيين، حيث تم تصنيف 8 جامعات ضمن أفضل 3 ٪ في العالم وفقًا لتصنيفات QS العالمية لعام 2020.

كما تم تصنيف جامعتين من بين أفضل 50 جامعة في آسيا لأول مرة، وفقًا لتصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي في آسيا لعام 2019. وقد شهد عدد الطلاب الدوليين نموًا كبيرًا على مدار العقد الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مع زيادة عدد الطلاب المتوقع التحاقهم بمقدار يصل إلى 21 الف طالب خلال العامين المقبلين.

السماحي: اقتصاد الامارات في المرتبة الثالثة اقليميا

وقال الدكتور سامر السماحي، الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ” ان بلاده ملتزمة برعاية الابتكار من خلال بناء شراكات قوية بين الجهات الفاعلة الرئيسية للابتكار من القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية.

سامر السماحي، الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات

واستكمل أن لبلاده تجربة مميزة، فى إتاحة الفرص للطلاب إلى جانب ريادتها في المجال التعليمي، وتتمتعها باقتصاد مزدهر، مع التقدم التكنولوجي، مما ساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة. حيث احتلت في عام 2019، المرتبة الثالثة في المنطقة والمرتبة الـ 36 على مستوى العالم حسب تقدير المؤشر العالمي للابتكار.

وأكد السماحي أن نظام التعليم في الإمارات يتحسن باستمرار ليتجاوز متطلبات القرن الحادي والعشرين، وقد تم إعداده خصيصاً ليقدم تعليمًا على مستوى عالمي متماشياً مع ما وصل إليه الابتكار التكنولوجي، بحيث يتم إعداد جميع الطلبة لمواكبة متطلبات المستقبل.

الحكومة تمدد تأشيرات الطلاب الاجانب

وقامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بتمديد تأشيراتها للطلبة الأجانب وبتعديل شروط التأشيرة للسماح لهم باستكمال دراستهم بشكل كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة واكتساب خبرة عملية لا تقدر بثمن أثناء دراستهم.

بالإضافة إلى ذلك، توفر دولة الإمارات العربية المتحدة للطلاب حياة ثرية في تنوعها ومُرضية خارج ساعات الجامعة، ففي تصنيفات جامعة QS World عام 2019، ظهرت مدن الإمارات كدبي والشارقة وعجمان على المؤشر العالمي للمدن التي تقدم أفضل تجربة حياة للطبة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات أنه على الراغبين في معرفة المزيد حول الدراسة في الإمارات، تفضلوا بزيارة موقع الانترنت الخاص بوزارة التربية والتعليم للحصول على مزيد من التفاصيل www.StudyinUAE.ae :

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وزارة التربية والتعليم أيضًا في فعاليات ومعارض تعليمية مماثلة تحظى بتقدير دولي ، منها معارض المغرب التعليمية ، ومنتدى موسكو العالمي ، والمعرض والمؤتمر الدوليين للتعليم العالي (IECHE) في المملكة العربية السعودية، وBETT في المملكة المتحدة.

وتركز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 ومئوية الدولة لعام 2071، على تبني التكنولوجيا المبتكرة والاستثمار في أحدث النظم والأنظمة الأساسية للمساعدة في تقديم نظام تعليمي استثنائي.

التعليم الاماراتية: 2.17 مليار استرليني مخصصات التعليم في 2019

وأشار بيان صادر عن الوزارة انه تم تخصيص أكثر من 2.17 مليار جنيه إسترليني للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 وحده .

جدير بالذكر أن Edu Gate يعد أكبر معرض دولي للجامعات من داخل وخارج مصر، وللأكاديميات ومراكز التدريب الدولية والجهات المانحة للمنح وشركات الخدمات التعليمية والبنوك.

يوفر إديوجيت ( Edu Gate) فرصًا لطلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن المنحة للقاء كبار مقدمي خدمات التعليم العالي من مصر وعبر الشرق الأوسط.