«التعليم»: الأولوية في فحص تظلمات الثانوية العامة 2022 للطلاب الراسبين

وجهت وزارة التربية والتعليم بإعطاء أولوية فحص تظلمات الثانوية العامة 2022 ، للطلاب الراسبين، والبالغ عددها 11 ألف تظلم.

وذلك من خلال أماكن التظلمات بالمحافظات.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، قد وافق على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرًا للاطلاع علي تظلمات الثانوية العامة 2022.

وذلك بهدف تخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائج امتحاناتهم.

وذلك بدلًا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الوزارة، حرصها على حصول كل طالب على حقه.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

ونوهت التعليم إلى أنه جار تحديد مواعيد الاطلاع لباقي الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم.

وقالت التعليم إنه سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالي:

https://tazalom.emis.gov.eg

التعليم تناشد الطلاب بالتوجه لمقرات الفحص في المواعيد المحددة

وناشدت الوزارة، الطلاب بعدم التوجه إلى أي مقر لفحص التظلمات إلا من خلال المواعيد المحددة والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم ، فتحت باب التقدم للتظلمات لطلاب الشهادة الثانوية 2021-2022 خلال الفترة من 8 حتى 18 أغسطس الجاري.

وزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم التقدم بطلب تظلمات الثانوية العامة 2022 بواقع 300 جنيه لكل مادة.

مقرات الاطلاع على طلبات التظلمات بالمحافظات

وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية: