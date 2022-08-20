«التعليم»: الأولوية في فحص تظلمات الثانوية العامة 2022 للطلاب الراسبين

وجهت وزارة التربية والتعليم بإعطاء أولوية فحص تظلمات الثانوية العامة 2022 ، للطلاب الراسبين، والبالغ عددها 11 ألف تظلم.
وذلك من خلال أماكن التظلمات بالمحافظات.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، قد وافق على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرًا للاطلاع علي تظلمات الثانوية العامة 2022.
وذلك بهدف تخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائج امتحاناتهم.
وذلك بدلًا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت الوزارة، حرصها على حصول كل طالب على حقه.
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022
ونوهت التعليم إلى أنه جار تحديد مواعيد الاطلاع لباقي الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم.
وقالت التعليم إنه سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالي:
https://tazalom.emis.gov.eg
التعليم تناشد الطلاب بالتوجه لمقرات الفحص في المواعيد المحددة
وناشدت الوزارة، الطلاب بعدم التوجه إلى أي مقر لفحص التظلمات إلا من خلال المواعيد المحددة والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم ، فتحت باب التقدم للتظلمات لطلاب الشهادة الثانوية 2021-2022 خلال الفترة من 8 حتى 18 أغسطس الجاري.
وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم التقدم بطلب تظلمات الثانوية العامة 2022 بواقع 300 جنيه لكل مادة.
مقرات الاطلاع على طلبات التظلمات بالمحافظات
وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية:
- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ) لمديريات الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230
- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب) لمديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171
- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية لمديريات بور سعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749
- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط لمديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046
- لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا لمديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578
- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لمديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بنى سويف، الفيوم العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.