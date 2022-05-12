التعليم: احتساب الدرجة كاملة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حصيلة امتحانات الصف الثانوي الثانوي لنهاية العام الدراسي الثاني في أول أيام الامتحانات .

ونوهت الوزراة إلى تقدم عدد 582 ألفا و852 طالبا من طلاب الصف الثاني الثانوي، لأداء امتحان اللغة العربية “الفترة الصباحية”.

أدى الامتحان الإلكتروني 490 ألفا و134 طالبا بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان عدد 92 ألفا و718 طالبا.

وحققت الوزارة في الأمر وتبين حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت مما تسبب في تعطل وصول الامتحانات الي خوادم المدارس.

ونوهت التعليم إلى أنه تم التحقيق مع المسئول عن هذا الخطأ الفني والتعامل الفوري فنيًا عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

وأكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسئولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية.

واستكملت أنه تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة .