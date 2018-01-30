التعليم: إنشاءات جديدة لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول

المال خاصأعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية عما تم إنجازه من المباني التعليمة لزيادة الإتاحة وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول، خلال العام المالي 2017/2016، فضلا عن المشروعات المزمعة خلال العام المالي الحالى على مستوى المديريات التعليمية، وذلك بمرحلة التعليم الأساسي رياض الأطفال، التعليم الابتد



المال خاص

أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية عما تم إنجازه من المباني التعليمة لزيادة الإتاحة وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول، خلال العام المالي 2017/2016، فضلا عن المشروعات المزمعة خلال العام المالي الحالى على مستوى المديريات التعليمية، وذلك بمرحلة التعليم الأساسي رياض الأطفال، التعليم الابتدائى، التعليم الإعدادى.

وأكد اللواء مهندس يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن الهيئة انتهت من إنشاء عدد من المشاريع والفصول علي مستوى المديريات التعليمية خلال عام 2016/2017، حيث بلغ عدد المشاريع نحو 609 مشروعات إنشاء مبانٍ مدرسية، لاضافة 9027 فصلًا، كما انتهت الهيئة من 518 مشروعًا، بعدد7370 فصلًا خلال الستة أشهر الأولى من عام 2018/2017، وجارٍ استكمال باقى المشروعات.

وأضاف سالم أن عدد المدارس التى تم إجراء صيانة لها على مستوى المديريات التعليمية 1665 مدرسة، خلال عام 2017/2016، و504 مدرسة خلال النصف الاول من العام المالي 2017/ 2018، وجارٍ استكمال باقى أعمال الصيانة.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة هناء قاسم رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي إلي أنه تم إجراء إحلال وتجديد لـ 234 مشروعًا، و3496 فصلًا خلال عام 2017/2016، على مستوى المديريات التعليمية بالاضافة إلى 203 مشروع، بإجمالي 3041 فصلًا خلال النصف الاول من العام المالي 2018/2017، وجارٍ استكمال باقى أعمال الصيانة.