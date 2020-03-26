التعليم : إعلان جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل

عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) للصف الأول الثانوي يوم 5 أبريل المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيؤدون امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأشارت الوزارة إلي أنه سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات)، للصف الأول الثانوي يوم 5 أبريل المقبل، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وجاءت القرارات كالتالي: