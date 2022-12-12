«التعليم» : إجراء امتحانات الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري وفقا لنظام العام الماضي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وفقًا للنظام المتبَع في العام الماضي، وذلك للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي تم، أمس، مع مديري مدارس المسار المصري بمختلف دول العالم.

وأسفر الاجتماع عن أن المدرسة ستكون مسئولة عن تسجيل الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

وذلك من خلال رابط خاص بالمدرسة سيتم إرساله لاحقًا مع اسم المستخدم وكلمة السر.

كما تقرر أن يكون الدفع الإلكتروني لرسوم الامتحانات للصف الثالث الإعدادي (فقط) لهذا العام من خلال منصة امتحانات أبنائنا في الخارج مبلغ 150دولارًا للطالب الواحد (للفصلين الدراسيين الأول والثاني).

وتقرر أيضًا أن تكون المدرسة مسئولة عن سداد رسوم الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال المنصة الإلكترونية بالطريقة التي تتناسب معها، ويتم التسجيل من خلال الرابط: HTTP://sabroad.emis.gov.eg.

وطالبت الوزارة بسرعة إرسال بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي المتقدمين للامتحانات هذا العام 2022/ 2023.

وشددت “التعليم” على سرعة إرسال أصل مستندات التقدم للصف الثالث الإعدادي من خلال الحقيبة الدبلوماسية وذلك في أسرع وقت ممكن.

على أن يتم إصدار أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي بعد إتمام عملية بحث أحقّية التقدم وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني الرسمي.

كما شددت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع المدارس من خلال بريد إلكتروني رسمي وليس شخصي.

ونوهت الوزارة بأنه سيتم إعداد الامتحانات للصف الثالث الإعدادي وإرسالها بالبريد الإلكتروني وفقًا للنظام المتبَع بالعام الماضي.