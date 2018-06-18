التعلميات الفنية للقاء مصر وروسيا.. الفراعنة بالأبيض والدب الروسي بالأحمر

علي المصري عقد الاجتماع الفني لمباراة روسيا ومصر في ثاني جولات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، وسيرتدي المنتخب الروسي باعتباره الفريق (أ) ألوانه الأساسية وهي القميص الأحمر والشورت الأبيض وجوارب حمراء، فيما يرتدي حارس مرماه طاقما أخضر ويرتدي المنتخب المصري باعتباره الفريق (ب) ألوان

علي المصري

عقد الاجتماع الفني لمباراة روسيا ومصر في ثاني جولات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم “روسيا 2018″، وسيرتدي المنتخب الروسي باعتباره الفريق (أ) ألوانه الأساسية وهي القميص الأحمر والشورت الأبيض وجوارب حمراء، فيما يرتدي حارس مرماه طاقما أخضر



ويرتدي المنتخب المصري باعتباره الفريق (ب) ألوانه الاحتياطية، وهي القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، بينما يرتدي حارس مرماه طاقما أزرق.



وبناء على ألوان الفريقين سيرتدي طاقم التحكيم قميصا أصفر، وتم التشديد على التحرك من الفندق قبل المباراة بساعتين للوصول إلى الملعب في الموعد المحدد قبل 90 دقيقة قبل المباراة.

ويستخدم المنتخب المصري الجانب الأيمن من الملعب في عملية الإحماء واستخدام مقاعد البدلاء التي تتسع ل 12 لاعبا و11 من طاقم التدريب، وتم التشديد على ضرورة اتباع جميع اللاعبين من الفريقين مبدأ اللعب النظيف واحترام المنافس.

حضر الاجتماع عن الجانب المصري المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وجوستافو محلل الآداء، وأسامة إسماعيل منسقا إعلاميا، ورامي بكر إداريا، وعبد الله سيد مسئولا عن المهمات.