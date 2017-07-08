التعريف بجائزة قابوس في الأعلى للثقافة.. الإثنين

ينظم المجلس الأعلى للثقافة -في السادسة من مساء بعد غد الإثنين- اللقاء الثقافي، بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، للتعريف بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في دورتها السادسة، والتي تمنح في مجالات الدراسات الاقتصادية والتصميم المعمارى والنقد الأدبي.

يأتي اللقاء في إطار رغبة سفارة سلطنة عمان بالقاهرة والقائمين على الجائزة بتوطيد العلاقات مع مثقفي مصر البارزين والمعنيين بالمؤسسات الثقافية المصرية، للاستفادة من الخبرات والرؤى الفكرية لأعلام الثقافة المصرية، والتعريف بالجوائز الثقافية الدولية بسلطنة عمان، لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المبدعين المصريين للتقدم لتلك الجوائز.