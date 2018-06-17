التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة تثير أزمة في الإسكندرية

سائقو السيرفسس يرفعون الأسعار 50 قرشا بجانب الأسعار الرسمية





وإسطوانات الغاز تصل إلى 70 جنيها غرب الإسكندرية





مرفق الأسعار القديمة والمعدلة بمستند رسمي

مها يونس:

شهد ثالت أيام عيد الفطر المبارك أولى أزمات التأثر برفع تعريفة سيارات اﻷجرة بخطوط الإسكندرية الرئيسية، جراء تحديد محافظ الإسكندرية للتعريفة الجديدة أمس، والتي كانت قيمتها عقب الزيادة هي الأمر الواقع منذ الزيادة الماضية التي أقرتها الدولة خﻻل أيام العيد بالعام المنقضى، وكأن التنفيذين لم يلتفتوا بأن التعريفة الجديدة هي التي كانت مطبقة فعليا، وسيطبق سائقي الأجرة تعريفة خاصة بهم على غرار الزيادة الماضية .

ووفقا لرصد “المال” فكانت الأجرة الرسمية لخط “محطة مصر -البيطاش” أجرة قيمتها “2.5” جنيه، ولكن التطبيق الفعلي بأوساط سائقي الأجرة والمستقلين لسيارات السيرفيس كانت “3” جنيهات، إﻻ أن الزيادة التي أقرتها المحافظة أمس بعد إرتفاع سعر برميل البترول ، أصبحت الأجرة لذات الخط “3” جنيهات، وبالتالي قام سائقي السيرفيس برفع معدل الأجرة ل “3.5” لتحقيق الزيادة المطلوبة لديهم على حساب مستقليها.

وعلى إثر ذلك شهدت شوارع الثغر مشادات ومشاحنات بين مستقلي سيارات الأجرة وسائقيها ، وإزداد الأمر سوءا وإستغلالا لإحتياج الأسر للإستمتاع بإجازات العيد التي أفسدت نكهتها “زيادة أسعار الوقود”، في حين أن أسعار سائقي سيارات الأجرة هي التي سيطرت على الموقف بكافة الخطوط.

وعلى صعيد أخر أبدى العديد من مستخدمي إسطوانات الغاز المنزلية إستيائهم عقب الإرتفاع الذي تم وصفه ب “الجنوني” لقيام المحافظة برفع سعر إسطوانة الغاز وفقا للأسعار الرسمية من 35 جنيه إلى 55 جنيه.

و على الرغم من أن السعر الفعلي الذي كان يتم التعامل به هو 55 جنيه للإسطوانة، إﻻ أن مواطني الثغر تعرضوا بعد زيادة مبلغ 20 جنيه رسميا ، قيام عاملي المستوعات برفع الأسعار 20 جنيها أيضا بجانب الزيادة المحدثة مسبقا، لتصل إلى 70 جنيها للمستهلك المنزلي بمناطق غرب المحافظة.

وكان قد إعتمد أمس الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية قرارا رقم ٨٤٣ لسنة ٢٠١٨ ، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، والتي تم تطبيقها بدءً من تاريخ الإعتماد .

كما إعتمد قرارا رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨ ، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى سعة ١٢.٥ كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم .

وأكد المحافظ على إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار ، الإلتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشددًا على إدارة المرور بمتابعة إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، مؤكدا على أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها .

على الصعيد ذاته وجه سلطان مباحث المرور ورؤساء الأحياء بالرقابة والمتابعة والحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم إعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافطة للتأكد من عدم إستغلال السائقين وتجار أنابيب البوتاجاز ، معلنا رقم ١١٤ رقم الطوارئ لإستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة .