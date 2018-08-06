التعديلات المقترحة على الفصل الرابع من الباب الثاني لقانون قطاع الأعمال

المال خاصحصلت "المال" على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة

المال خاص

حصلت “المال” على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.

تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة لمجلس الوزراء، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.

جاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور في مسودة التعديلات التي أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي:

الفصل الرابع من الباب الثاني من مسودة التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال:

المادة (25)

النص الحالي:



تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخري أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتى:

1 – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابه، رئيسا.

2 – أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة.

3 – أعضاد من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بد الحضور .

4 – عضوان تختارهما اللجنة النقابية.

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دو أن يكون لهم صوت معدود.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأعغلبية أصوات الحاضرين فيم عد الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت علي المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادي أو غير عادي.

التعديل المقترح:

تتكون الجمعية العاة للشركة على النحو الآتى:-

1 – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه رئيسا

2 – ممثلين للشركة القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في الشركة تحتارخم السلطة المختصة بكل منها

3 – المساهمين من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد فى رأسمال الشركة

4 – عضو تختاره اللجنة النقابية

ويضم لتشكيل الجمعية العامة بالشركات التابعة التى تمتلكها الشركات القابضة بمفردها أو مع غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام أربعة اعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بد الحضور.

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود

ويكون لكل مساهم التصويت في الجمعية العامة بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأسمال الشركة وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع فيما عد الاحوال التي تتطلب فيه اللأئحة التنفيذ و النظام الاساسى للشركة اغلبية خاصة



الفقرة الأخيرة كما هى.

مبررات التعديل:

تعديل تشكيل الجمعية العامة لشركة التباهعة بحيث يعكس تشكيل الجمعية العامة مساهمى الشركة وعدم حتمية أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة هم أعضاء جمعيتها العمومية بما يمكن الشركة الباقبضة من تنويع الخبرات المطلوبة في الجمعيات العامة لشركاتها التباعة مع تمثيل العمال بعضو تختاره اللجنة النقابية بها.

المادة (26)



النص الحالي:



تتكون الجمعية العامة لشلركة التى يساهم في رأسم مالها مع الشركة القابضة أفراد أو اشخاص اعتبارية من القطاع الخاص علي النحو الآتى:

1 – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابة ، رئيسا

2 – أعضاء ملس إدارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة

3 – المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص.

ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما مالم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم علي الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك.

ويكون حق التصويت لممثلي الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية م القطاع الخاص أو الأفراد بنسبنة نصيب كل منهم في رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس المال الحضرين فيم عدا الأحوال التى تتطلب فيه اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت علي المسائل المعروضة عليها



التعديل المقترح:

(إلغاء هذه المادة في ضوء التنظيم المقترح للمادة السابقة )

مبررات التعديل:

إلغاء المادة (26) فى ضواء التنظيم المقترح للجمعية العامة الواردة بالمادة (25) من القانون.

المادة (29)

النص الحالي:



يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس .

ويتعين في هذه الحالة علي رئيس الجمعة العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة.

بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله.

وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى، ولا يكون قرار العزل صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته وأية مبالغ كان يتقاضاها من الشركة اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة إذا تضمن جدول أعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو بعض أعضائه أو رئيس المجلس.

وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قراراً بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة بصفة موقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل.

أما إذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.



التعديل المقترح:

(إلغاد هذه المادة فى ضوء التعديل الذى تم بالمادة (5) من القانون ).

مبررات التعديل:

إلغاء هذه المادة فى ضوء التعديل الذى تم بالمادة (5) من القانون بحيث يكون للجمعية العامة للشركة تغير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركات، طبقاً لما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981 ، وإلغاء النصوص التى تضع قيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن.

المادة (33)

النص الحالي:

يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن %10 من هذه الأرباح.

ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة.

التعديل المقترح:



(الفقرتين الأولى والثانية كما هما)

إضافة فقرة جديدة لنهاية المادة نصها كالتالي:

ويخصم من نسبة الأرباح المشار إليها بالفقرة الأولى النسبة المخصصة للنشاط الرياضى وفقاً للقانون رقم (71) لسنة 2017.

مبررات التعديل:

تضمنت المادة (51) من قانون الرياضة الجديدة رقم (71) لسنة 2017 قيام الشركة أو المصنع بإنشاء نادى رياضى تابع لها على أن يخصص نسبة (%0.5) على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع له، وحيث إن النشاط الرياضى يعد من الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة وتجنباً لاختلاف التفسيرات بشأن ما إذا كانت نسبة الأرباح المخصصة للنشاط الرياضى تستقطع مستقلة عن نسبة أرباح العاملين المحددة بـ%10 أم تتضمنها هذه النسبة فيقترح النص صراحة على أن يخصم من نسبة الأرباح المستحقة للعاملين المشار إليها بالمادة النسبة المخصصة للنشاط الرياضى وفقاً للقانون رقم (71) لسنة 2017.