التعديلات المقترحة على الفصل الثاني من الباب الأول لقانون قطاع الأعمال

المال خاص

حصلت “المال” على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.

تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة لمجلس الوزراء، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.

جاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور في مسودة التعديلات التي أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي:

الفصل الثاني من الباب الأول من مسودة التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال:

المادة : 3

النص الحالي:

الفصل الثاني : مجلس الإدارة

يتولي إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء علي اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن أحد عشر، ويشكل علي الوجه الآتي :

1- رئيس متفرغ للإدارة .

2- عدد من الأعضاء لايقل عن خمسة يختارون من ذوي الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال .

3- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الإتحاد .

ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة .

ويحدد القرارات الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة، ومايتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة، كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس، ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة ( 34) من هذا القانون .

التعديل المقترح:

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

يتولي إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء علي اقتراح رئيسها لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد علي أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عددفردي من الأعضاء يحددهالنظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي أحد عشر، ويشكل علي الوجه الآتي :

1- رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة .

2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية، يختارهم ممثلي المساهمين بالجمعية العامة .

3- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد .

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وجود أعضاء مستقلين من ذويالخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن ثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية العامة بناءً علي ترشيح الوزير المختص .

ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة .

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة .

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين من رواتب مقطوعة وبدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه كلمن رئيس واعضاء المجلس، ويحدد النظام الاساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة ( 34)من هذا القانون .

مبررات التعديل:

تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة في ضوء السماح بمساهمة القطاع الخاص والافرادفي راسمالالشركاتالقابضة، بحيثيعكس التشكيلحقوق الملكيةبالشركةةوبمراعاة قواعدالتمثيل النسبي في التشكيل، مع امكانية تضمن النظام الاساسي للشركة وجود اعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لايزيد عددهم عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة بناءً علي ترشيح الوزير المختص.

.وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارةالشركة.

المادة: 5

النص الحالي:



يجوز عزل رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم أو بعضهماثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون إذا كان من شأن استممرارهم الأضرار بمصلحة الشركة .

كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة إذالم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية .

النص المقترح:

يسري بشأن تغير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية القواعد المقرر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

(الفقرة الثانية كما هي)





مبررات التعديل:

يهدف التعديل لأن يكون للجمعية العامة للشركة تغير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركات طبقا لما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم ( 159) لسنة 1981، وإلغاء النصوص التي تضع قيود علي سلطة الجمعية العامة فيتغيير عضو أوو أكثر من مجلس إدارة الشركة .

مادة مستحدثة : مادة( 6 مكرراً)

يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابطالواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيسي الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختص، علي أن تتضمن هذه الضوابط علي الأخص ما يلى :

1- وجود جدوي اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أوالمساهمة فيها .



2- عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته.



3- تحديد السلطة المختصة بالشركة للموافقة علي إنشاء الشركة الجديدة أوالمساهمة فيها.



وعلي الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيهاالشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمنعلي الأخص، التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه الشركات والرقابة عليها،وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أوالتابعةفي عضوية مجالس إدارات هذه الشركات، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج جمن هذه الشركات، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها الوزير المختص .

مبررات التعديل:

وضع بعض المعايير لقيام الشركات القابضةأو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات «المشتركة»، فيضوء وجود مساهمات كبيرة من حيث القيمة أو النسب للشركات القابضة أو التابعة اقتصادية من انشاء او اللمساهمة في تأسيس هذه الشركات الجديدة،ووجود اطار عام لمتابعة ورقابة الشركات المشتركة والتقارير الدورية لمتابعة أداء الشركات المشتركة .

المادة: 8

النص الحالي:

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بما يأتي :

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2- إدارة الشركة وتصريف شئونها .

ويباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ويقوم بواجباته .

وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .

التعديل المقترح:

يمثل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيسمجلس الإدارة أوالعضو المنتدب بحسب النظام الأساسي للشركة، ويختص بما يأتي :

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2- إدارة الشركة وتصريف شئونها .

(الغاء الفقرة الثانية في ضوء حكم البند 2 أعلاه).

وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .

مبررات التعديل:

تعديل المادة بحيث يمثل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع ما تضمنته تعديلات لقانون الشركات رقم ( 159) لسنة 1981 بموجب القانون رقم ( 4) سنة 2018 .