التعديلات المقترحة على الفصل الثاني من الباب الثاني لقانون قطاع الأعمال

المال - خاص:حصلت "المال" على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق،

المال – خاص:

حصلت “المال” على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.

تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة لمجلس الوزراء، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.

جاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور في مسودة التعديلات التي أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي:

الفصل الثاني من الباب الثاني من مسودة التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال:

المادة (18)



النص الحالي:

يقسم رأس مال الشركة إلي أسهم اسمية متساوية القيمة.

ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي مائة جنيه، ولا يسري هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى أحكام هذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام.

ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى.

.ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال.

وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.



التعديل المقترح:

يقسم رأس مال الشركة إلي أسهم اسمية متساوية القيمة.

ويحدد النظام الاساسي القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدني وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

( الفقرة الثالثة كما هى )

ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتم إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات أو الجهات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.



مبررات التعديل:





إلغاء الحد الأدني المقرر للقيمة الاسمية لسهم الشركة التابعة والمحددة حالياً بخمسة جنيهات، وترك تحديد القيمة الاسمية للسهم، للقواعد العامة بشأن إصدار الأسهم والمحددة بقانون سوق رأس المال والمحددة بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ، بما يعمل على توحيد القواعد الخاصة بالحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المساهمة المؤسسة بالدولة.

وكذلك النص على قيام شركات قطاع الأعمال العام بإيداع أسهمها مركزياً لدى إحدى الشركات أو الجهات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بما يحقق الحيازة المركزية لأسهم الشركات المؤسسة بالدولة، ويتسق مع التعديلات الأخيرة بقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981.

المادة (19)



النص الحالي:



إذا دخل فى تكوين مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا.

وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها.

وعضوية أربعة على الأكثر م ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الأحوال، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق، ولا يصبح التقدير نهائيات إلا بعد اعتماده منه.







التعديل المقترح:



تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس ادارة الشركة القابضة أو التابعة بحسب الأحوال، وأربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقصتادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص.

وتتولى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة التقييم فى الحالات التالية:

1 – الحصص الينية المادية والمعنوية الداخلة فى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فى زيادة رأس مالها

2 – الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة أو فى غيرهامن الشركات الأخرى قبل التصرف فيها

3 – أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حالات مبادلتها بأسهم فى شركات أخرى .

4 – الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها أو التنازل عنها.

وعلى اللجنة تقديم تقريرها فى مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالة الأوراق إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب الالتزلم بها عند القيام بأعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.



مبررات التعديل:

يهدف التعديل لتوسيع نطاق عمل اللجنة لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، وكذا المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابع فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات الأخرى ذات الصلة بمبادلة الأسهم.

والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2018 ، وتخفيض المدة الزمنية الواجب على لجنة التحقق من صحة التقييم اعداد تقريرها بشأنه لتكون (30) يوما بدلا من مدة الـ (60) يوم الحالية.

المادة (20):



النص الحالي:

تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.



التعديل المقترح:



تكون أسهم الشركة قابلة للتداول فور إصدارها، ومع عدم الإخلال بقواعد التداول ونقل الملكية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصات المرصية، يكون نقل ملكية أسهم الشركة الخاضعة لهذا القانون غير المقيدة بالبورصات المصرية طبقاً للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(الفقرة الثانية كما هى).



مبررات التعديل:

تعديل الفقرة الأولى فى ضوء الغاء اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 بموجب قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وصدور القرار الجمهورى رقم (191) لسنة 2009 بشأن البورصة المصرية.