التعديلات المقترحة على الفصل الثالث من الباب الأول لقانون قطاع الأعمال

المال خاصحصلت "المال" على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة

المال خاص

حصلت “المال” على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.

تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة لمجلس الوزراء، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.

جاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور في مسودة التعديلات التي أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي:

الفصل الثالث من الباب الأول من مسودة التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال:

المادة: 9

النص الحالي:



الفصل الثالث : الجمعية العامة

تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى :

1 – الوزير المختص رئيسا .

2 – أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بهاالشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشرمن بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضونه منبدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة بأغلبية خاصة .

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فىاجتماع عادى أو غير عادى .

التعديل المقترح:



الفصل الثالث :الجمعية العامة

تتكون الجمعية العامة للشركة علي النحو التالي :

1- الوزير المختص – أو من يفوضه -رئيساً .

2- سبعة علي الأكثر يمثلون ملكية الدولة في رأس مال الشركة من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي ترشيح الوزير المختص .

3- ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في الشركة تختارهم السلطة المختصة بالشخص الاعتباري العام .



4- المساهمين من الاشخاص الاعتبارية الخاصةأو الافراد في رأسمال الشركة .



5- ممثل يرشحه الاتحادالعام لنقابات عمال مصر .

ويحضراجتماعاتالجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أنيكون لهم صوت معدود .

وتدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحةالتنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة .

وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة،ونظام التصويت علي المسائل

المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادي أوغير عادي.

مبررات التعديل:

تعديل تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة في ضوء السماح بمساهمة القطاع الخاص والأفراد في رأسمال الشركات القابضة، بحيث يعكس تشكيل الجمعية العامة مساهمي الشركة .