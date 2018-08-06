التعديلات المقترحة على الفصل الثالث من الباب الثاني لقانون قطاع الأعمال

المال - خاص:حصلت "المال" على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمر

المال – خاص:



حصلت “المال” على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.



تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة لمجلس الوزراء، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.



جاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور في مسودة التعديلات التي أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي:

الفصل الثالث من الباب الثاني من مسودة التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال:

المادة (21)

النص الحالي:

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بد عوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:

(أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.

(ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.

(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البندين (أ،ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون.

وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافآت سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى.

ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليها فى البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاهم راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.

وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة إلى ما يستقه من مبالغ وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة.



التعديل المقترح

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس ادارة تختاره الجمعية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(الفقرة الثانية كما هى )

ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:

(أ) رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التى تحددها اللائحة التنفيذية، يختارهم ممثلى المساهمين بالجمعية العامة.

(ج)ممثل للعاملين بالشركة يتم انتخابه من بينهم طبقاً لأحكام القانون المظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وجود أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن ثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات حضور الجلسات والمكافآت السنوية التى يستحقوها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون.

ويختار مجلس ادارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المتندب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزلة.

(الغاء الفقرة الأخيرة).

مبررات التعديل:

يهدف تعديل المادة إلى تغيير هيكل تشكيل مجلس الإدارة ليعكس حقوق الملكية باشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل، مع وجود رئيس غير تنفيذى، وتمثيل العمال بمجلس إدارة الشركة بعضو واحد منتخب وامكانية تضمين النظام الأساسى للشركة وجود أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة- من غير المساهمين- بمجلس الإدارة تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة، وهو الأمر الذى يعطى المرونة فى تشكيل المجلس وفقاً لحجم أعمال الشركة وأوجه نشاطها ويحقق الفاعلية والكفاءة فى ادارة هذه الشركات.

وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

المادة (22)

النص الحالي:



مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النو التالى:

(أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة.

(د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك يوكون عددهم مساوياً لمجموعة عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبندين (ب) و(ج).

(هـ) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشارإليهم فى البنود أ و ب وج من مكافأة العضوية، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون.

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من المكافأة السنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى.

ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليهم فى البند (ب) عضوا متندبا يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ فى هذه الحالة للإدارة .

وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة الذى يتفرغ للإدارة أحكام المادة السابقة.

التعديل المقترح:



(إلغاء هذه المادة فى ضوء التنظيم المقترح للمادة السابقة).

مبررات التعديل:

إلغاء هذه المادة فى ضوء التنظيم الذى تم بالمادة السابقة فى شأن تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة ليعكس تشكيل مجلس إدارة مساهمى الشركة.





