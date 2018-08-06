التعديلات المقترحة على الفصل الأول من الباب الأول لقانون قطاع الأعمال

المال - خاصحصلت "المال" على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة .تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمر

المال – خاص

حصلت “المال” على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة .

تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة لمجلس الوزراء، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981 .

جاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور في مسودة التعديلات التي أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي :

الفصل الأول من الباب الأول من مسودة التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال :

المادة1 :

النص الحالي :

قانون شركات قطاع الأعمال العام :

الباب الأول: الشركات القابضة

الفصل الأول: التأسيس

يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار منرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراحالوزير المختص ، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو لأشخاصالإعتبارية العامة ، وتثبت لها الشخصيةالاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجلالتجارى .

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركةالمساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانونالخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسهااسمها ومركزها الرئيس ومدتهاوالغرض الذى أنشئت من أجله وراسمالها .

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركةمع نظامها الأساسى على نفقتها فىالوقائع المصرية وتقيد الشركة فىالسجل التجارى .

التعديل المقترح:

يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار منرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراحالوزير المختص، ويكون أغلبية رأسمالهامملوكا للدولة أوللأشخاص الاعتباريةالعامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية منتاريخ قيدها في السجل التجارى .

الفقرتين التاليتين كما هما

مبررات التعديل :

يهدف التعديل للنص صراحة علي السماح بمساهمة القطاع الخاص والأفراد في الشركات القابضة بما يعمل علي ضخ استثمارات جديدة فيها من خلال زيادة رأس مالها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، كما أن مشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركات القابضة يعد أحد الوسائل لرفع الكفاءة الاقتصادية لها عن طريق الخبراتالتي يضيفها، وبما يمكنمن التوسع في نشاط الشركة ةالقابضة وشركاتها التابعة ورفع الكفاءة الاقتصادية للشركات بشكل عام .

