التعديلات المقترحة على الفصل الأول من الباب الثالث لقانون قطاع الأعمال

النص الحالي:الباب الثالث :الأحكام العامةالفصل الأولاندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها لا يوجدالتعديل المقترح:الباب الثالث : الأحكام العامةالفصل الأولالإفصاح والحوكمةمادة مستحدثة : مادة 35 مكرراتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانو

النص الحالي:

الباب الثالث :الأحكام العامةالفصل الأول

اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها

لا يوجد

التعديل المقترح:

الباب الثالث : الأحكام العامة

الفصل الأول

الإفصاح والحوكمة

مادة مستحدثة : مادة 35 مكررا

تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات المصرية بما يلي :-

1- نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها، متضمنة أداء ونتائجأعمال الشركات التى تساهم فيه، وأية أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة والشركات التى تساهم فيها ومجالس إدارتها خلال الفترة.

2- نشر تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة وكذا القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأنها .

مادة مستحدثة : مادة 35 مكرراً 1

تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقواعد الحوكمة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وخطتها للامتثال لباقى متطلباتها، وذلك للعرض على الجمعية العامة .

مبررات التعديل:

فى ضوء أهمية زيادة مستويات الإفصاح والحوكمة عن شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة بها فيقترح إضافة فصل جديد للباب الثالث يتضمن قواعد الإفصاح والحوكمة الواجبعلى شركات قطاع الأعمال العام غير المقيدة بالبورصات المصرية الالتزام بها، يتضمن أهم الأمور الواجب الإفصاح عنها ونشرها مع ترك تحديد وسائل ومواعيده والقواعد الواجب إتباعها فى شأن إعداد هذه التقاريرلما تحدده اللائحة التنفيذية للمرونة فى شأنها .

وكذلك التزام الشركات بقواعد الحوكمة وقيامها بإعداد تقرير سنوى بشأن مدى امتثالها لقواعد الحوكمة وخطتها فى الامتثال لباقى متطلباتها .

المادة 38

النص الحالي:

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها .

التعديل المقترح:

( الفقرة الأولى كما هي)

إضافة فقرة ثانية نصها كالتالي :

وفى جميع الأحوال إذا استمرت خسائر نشاط الشركةلمدة خمس سنوات متصلة وبلغت قيمة هذه الخسائر حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ملحوظة : يبدأ سريان الفترة الواردة بالفقرة الثانية من هذهالمادة بدءً من تاريخ العمل بتعديلات هذا القانون .

مبررات التعديل:

وضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمالفى هذه الشركات حال دمجها أو تصفيتها، وأنه فى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرضأمر الشركة على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كان هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج، مع مراعاة الحفاظ على حقوقالعمال فى هذه الشركات حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقاً لقانون العمل، وذلك بهدف العمل على تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادى لبقائها ولا جدوى من استمرارها .

مادة 46

النص الحالي:

يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين منشاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.

التعديل المقترح:

لا يجوز مد خدمة أى من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التقاعد معه بأى مسمى أو صفة فى أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

مبررات التعديل:

يهدف التعديل لإتاحة المجال للصف الثانى بالشركات لتولى المناصب القيادية،وعدم وجود ما يستوجب هذا الاستثناء .

مادة توفيق الأوضاع : (جديدة)

على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه بما فى ذلك تعديل أنظمتها الأساسية، وذلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون .