التعديلات المقترحة على الفصل الأول من الباب الثاني لقانون قطاع الأعمال

المال خاصحصلت "المال" على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة

المال خاص

حصلت “المال” على الملخص الوافي للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.

تهدف التعديلات المقترحة على قانون شركات الأعمال وفقًا لمذكرة أعدها الوزير هشام توفيق، والمرسلة لمجلس الوزراء، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.

جاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور في مسودة التعديلات التي أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي:

الفصل الأول من الباب الثاني من مسودة التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال:

المادة: 16

النص الحالي:

الفصل الأول: التأسيس

تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكامهذا القانون الشركة التي يكون لأحديالشركات القابضة 51 ٪ من رأسمالها علي الأقل.

فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر منشركة من الشركات القابضة أوالأشخاص الاعتبارية العامة أوبنوكالقطاع العام يصدر رئيسمجلسالوزراء قرارا بتحديد الشركةالقابضة التي تتبعها هذه الشركة.

وتتخذ الشركة التابعة شكل شركةمساهمة وتثبت لها الشخصية.

التعديل المقترح:



عتبر شر كة تابعة فيتطبيق أحكام هذاالقانون الشركة التييكون لأحديالشركات القابضة أكثر من 50 ٪ منرأس مالها علي الأقل

(باقي المادة كما هي )

مبررات التعديل:



تعديل صياغةالمادة بحيث تعتبرالشركة تابعة فيتطبيق أحكام هذاالقانون إذا كانت نسبة ملكية الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام بها أكثر من نصفراسمالها 50 ٪ فأكثر ولا يشترط أنتكون 51 ٪.