التعددية النقابية .. الصراع الوشيك بين أطراف العمل والبرلمان

إيمان عوفأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، موقفه من التعددية النقابية، ليفتح حديثه جدلا وصراعا وشيكا بين أطراف العمل والبرلمان. موقف سعفان، جاء في كلمته خلال افتتاحه اليوم الأحد بمحافظة الإسكندرية، ورشة العمل التى تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة، لأعضاء البرلما

إيمان عوف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، موقفه من التعددية النقابية، ليفتح حديثه جدلا وصراعا وشيكا بين أطراف العمل والبرلمان.

موقف سعفان، جاء في كلمته خلال افتتاحه اليوم الأحد بمحافظة الإسكندرية، ورشة العمل التى تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة، لأعضاء البرلمان، حول طبيق معايير العمل الدولية، وتستمر يومين، يعقبها ورشتين تستمر حتى آخر الأسبوع.

وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، ويقضى على الشكل الوحدوى الهرمى. وقال الوزير إن مشروع قانون النقابات العمالية التي قدمته الحكومة يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها وترسخيها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين،وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، ويقضى على الشكل الوحدوى الهرمى.

هذا الحديث، وفق تقرير أعدته “المال” يحيله نقابي عمالي إلى البرلمان للفصل فيه باعتباره صاحب الكلمة العليا، مؤكدا على أهمية وحدة العمل النقابي، ودعمت هذا التوجه برلمانية رأت أن أمن البلد لا يتحمل أكثر من اتحاد.

في مقابل ذلك الرأيين، رأي ثالث لنقابي بارز يعدد ما علي مشروع القانون من عراقيل تهدد العمل العمالي، واصفا مشروع القانون بأنه “يظهر للمجتمع الدولي بأننا بلد متحضر به حريات نقابية، ولكن بالقانون يتم وأدها في مهدها”.



** البرلمان صاحب الكلمة



من جانيه قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر الرسمي، إن “قانون النقابات العمالية قدم من الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة والهجرة، والآن في يد البرلمان وهو صاحب الكلمة العليا به”.

وأضاف أن “هناك قناعة بوحدة العمل النقابي حفاظا على المصلحة العامة لمصر والمصريين”.

وعن اتهام النقابات المستقلة والقيادات العمالية للاتحاد بالسيطرة على لجنة القوى العاملة التي يترأسها جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال البدوي:”لا يوجد خلط بين الأدوار هنا وهناك”.

وأضاف “لجنة القوى العاملة بها 4 من أعضاء الاتحاد الرسمي، ولكن التصويت على قانون النقابات العمالية مطروحة على ما يزيد عن 500 عضو برلماني سيبدون رأيهم في القانون وسيدافعون عن ما يرونه في صالح الوطن”

وعن أزمة منظمة العمل الدولية ووضع اسم مصر في القائمة السوداء قال البدوي: “الأمر داخلي وكل دولة من حقها أن تضع التشريعات التي تتناسب ووضعها الحالي، كما أن القانون أقر حق تكوين الاتحادات وليس اللجان النقابية داخل المنشأة”.

وتوقع نائب رئيس الاتحاد أن تنتهي مناقشة القانون وإقراره قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن هناك نقاشات وحوارا مجتمعيا سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل حول مشروع القانون.

وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا رئاسيا نشر بالجريدة الرئاسية بمد الدورة النقابية لاتحاد عمال مصر الرسمي لمدة عام وتجري الانتخابات بانتهاء تلك الفترة، أو بالانتهاء من إقرار قانون النقابات العمالية أيهما أقرب.

وكانت منظمة العمل الدولية قد وضعت اسم مصر في القائمة الطويلة للدول المنتهكة للحريات النقابية والعمالية بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والنقابات المستقلة على مدار الفترة الماضية.



** أمن البلد



ومن جانبها، قالت النائبة مايسة عطوان عضو لجنة القوي العاملة، إنهم لن يسمحوا بمرور قانون ينادى بأكثر من اتحاد عمالى حفاظًا على أمن وأمان البلد.

وأضافت “لن يهزنا ولن يخيفنا من يتوعدون لقانون المنظمات النقابية، وهيئاتنا ومؤسساتنا لا تتحمل أن يكون هناك أكثر من اتحاد يهدد استقرار الوضع الاقتصادى والعمالى”

وتساءلت “كيف يكون بكل منشأة تنظيم نقابى له اتحاد مختلف عن الآخر وكل له توجهاته تتنافى ومتطلبات المرحلة التى نعانى فيها من حرب داخلية وخارجية على مصر وهناك من يندسون ويحاربون من أجل اشعال الفتن والفوضى وتعطيل مسيرة الإنتاج والتنمية”



** سر شهر 11



في المقابل، قال أحمد محمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، إن الأسباب الرئيسية لتغير موقف وزير القوى العاملة محمد سعفان من أزمة التعددية النقابة ووحدة العمل النقابي تعود بصورة أساسية ألى أنه أدرك كم المخاطر الاقتصادية التي تنتظر مصر في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

ودلل سالم على ذلك بقيام الاتحاد الأوروبي بوقف مشروع ديزني لاند لعدم توفر بيئة العمل المناسبة فيما يطلق عليه BETTER WORK ، وتعليق المشروع لمدة 6 اشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية، وربط ذلك بصورة أساسية بما ستقدمه مصر أمام منظمة العمل الدولية في شهر نوفمبر المقبل.



** أزمات وعراقيل



وأشار سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، إلى أن مشروع قانون النقابات العمالية به العديد من الأزمات والعراقيل والانتهاكات.

ولفت إلى أن “ما جاء بقانون النقابات من مواد ما هو إلا ترقيع للقانون 35 الذى انتهى مصيره إلى المحكمة الدستورية بعد أن رأت محكمة القضاء الإداري شبهة عدم الدستورية تحوط به من أكثر من جانب”.

وتساءل “هل جاء القانون الجديد لدرء كل ذلك ؟

وأجاب سالم “الوزارة ومستشاروها والاتحاد الحكومي تخيلوا ذلك ففصلوا قانونا جديدا على مقاسهم دون غيرهم فجاءت المادة الثانية من مشروع القانون تفصيلا على يد ترزي قوانين عفا عليها الزمن لتنص على تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون أو تكونت وفقا لأحكامه وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها”

وتابع “هنا نست الوزارة والوزير والاتحاد الحكومي وكل من صاغوا تلك المادة كل ما قيل واعترفوا به حول سوء سمعة هذا القانون”.

وقال سالم “تثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات (المقصود بها النقابات المستقلة ) تثبت من تاريخ توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد، فإذ كانت هناك لجنة نقابية بها 19 عضو فقط من النقابات التي تشكلت وفقا للقانون سيء السمعة فأنها تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية، ولا توفق اوضاعها طبقا للقانون الجديد، وإذا كانت هناك نقابة مستقلة وعضويتها 99 عضوا فلن تستطيع توفيق أوضاعها طبقا للقانون”

والحديث لسالم “هكذا تسير الأمور من مادة لمادة تفصيلا وأخرجت من أجل الظهور أمام المجتمع الدولي بأننا بلد متحضر به حريات نقابية ولكن بالقانون يتم وأدها في مهدها”.

ومن المفترض أن تنعقد الدورة البرلمانية المقبل في شهر أكتوبر المقبل.