التعداد السكاني بالسعودية يتجاوز 32 مليون نسمة 41.6% منهم غير مواطنين

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة. جاء ذلك وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022 التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد.

وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%، مشيرة إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة، كما تُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

وتتميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عامًا، وبلغ متوسط عمر السعوديين 25 عامًا، ووصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين، فيما وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.

وفيما يخص تركيبة الأسرة، فقد أوضحت نتائج التعداد أنّ إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 ملايين أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 أفراد للأسرة الواحدة، حيث تقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، بينما وصلت نسبة الذكور إلى 50.2% مقارنة بـ 49.8% للإناث. فيما كان متوسط حجم أفراد الأسرة غير السعودية 2.7 أفراداً للأسرة الواحدة، ووصلت نسبة الذكور إلى 76% من إجمالي غير السعوديين في المملكة.

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم الشُكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على توجيهاتهما الكريمة ودعمها غير المحدود لمشروع التعداد في جميع مراحله، مشيرًا إلى أنه جرى إنجاز التعداد عبر أعلى درجات التنسيق والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأكّد معاليه أهمّية نتائج تعداد السعودية 2022م التي جرى الإعلان عنها؛ حيث ستوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وقياس أداء الأجهزة الحكومية، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلًا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات رؤية المملكة 2030.

من جهته, بين رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أنّ الهيئة سعت إلى مواكبة التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، فمنذ انطلاقها ارتفعت جودة ودقة البيانات بشكل كبير، ومستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطورت البنية التحتية الرقمية في المملكة، مما مكن الهيئة من اتباع أفضل المنهجيات العالمية والاستفادة من أحدث التقنيات في تنفيذ تعداد السعودية 2022 مثل الأقمار الصناعية وتقنية العد الذاتي.

حيث جرى اتباع الأساليب الحديثة لإصدار البيانات الإحصائية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والتكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية، وبيانات التعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة وموثوقة، ومن خلال استخدام هذه الأساليب الحديثة، أصبح تعداد السعودية 2022 الأكثر شمولية والأعلى دقةً في تاريخ المملكة، حيث تجاوزت دقة النتائج 95%، وأصبحت المنهجية التي اتُّبعت في تنفيذ تعداد السعودية 2022 من أفضل الممارسات العالمية، وذلك بشهادة عدد كبير من الخبراء الدوليين.

ومن أجل ضمان جودة بيانات التعداد, جرى تخصيص فريق متكامل للمراجعة والتدقيق، واستخدام تقنيات رصد الأخطاء وتصحيح البيانات بشكل آلي، وإجراء أكثر من مليون مكالمة هاتفية والقيام بنحو 900 ألف زيارة ميدانية إضافية للتأكد من جودة ودقة البيانات، إضافة إلى استخدام أساليب متقدمة في تحليل البيانات والإحصاء، شملت المقارنات بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، كما تمت مراجعة البيانات من خلال أكثر من 200 مؤشر لتأكيد دقتها.

وأوضح الدوسري أنه وتماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، ونظرًا للتطور والتغيير في المنهجية المتبعة في تنفيذ تعداد 2022 مقارنةً بتعداد 2010، الذي اعتمد بشكل أساسي على العمل الميداني والورقي، إضافة إلى كون الأرقام المنشورة سابقًا من 2010 إلى 2022 تقديرية بناءً على نتائج 2010؛ فقد أعادت الهيئة تقدير أعداد السكان في الأعوام السابقة بناءً على نتائج تعداد السعودية 2022 كونها الأساس الأكثر دقة للبيانات، وعبر المقارنة والتكامل مع بيانات السجلات الإدارية الحكومية.

وأضاف أن إعادة نشر التقديرات السكانية للأعوام السابقة يأتي متوافقًا مع توجهات الحكومة ورؤية المملكة 2030؛ لرفع مستوى الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة للقطاعات المختلفة مثل القطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً أنه سيتم إعادة نشر جميع الأرقام للسنوات السابقة على موقع الهيئة.

ومقارنة بتعداد 2010م, فقد نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة عام 2010م إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022م، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5%، فيما زاد عدد السعوديين من 14 مليون نسمة إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 ملايين نسمة، وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 ملايين نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 ملايين نسمة.

وفي ختام حديثه أكد رئيس الهيئة أنه تم اتباع أعلى معايير أمن وسلامة المعلومات والبيانات، لضمان سريتها وحمايتها بالمواءمة والتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتزام الهيئة العامة للإحصاء بأعلى مستويات الخصوصيّة والسرِّية تجاه بيانات المشاركين، معبرًا عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين، نظرًا للتفاعل الإيجابي المتميز الذي أبدوه أثناء مشاركتهم في التعداد.

وشمل إعلان نتائج تعداد السعودية 2022 بيانات تفصيلية لثلاثة محاور رئيسة هي: التركيبة السكانية، والأسر، والمساكن، فيما سيتم إعلان النتائج الخاصة بالتعليم، والصحة، والعمل والدخل، والهجرة والتنوع خلال الأشهر القليلة القادمة.

وحرصًا من الهيئة على أن تكون نتائج التعداد الرئيسة متاحة لجميع الجهات والأفراد فقد أتاحت الوصول إليها على موقع خاص بالتعداد، ووفرتها من خلال وسائل مختلفة وهي: (لوحة النتائج التفاعلية، وخريطة تفاعلية سهلة الاستخدام، والتقارير والجداول والرسوم البيانية).