التعبئة والإحصاء: 2.1 مليون متعطل منهم 61% تحت سن 29 عامًا (جراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدلات ونتائج القوى العاملة في الربع الثاني من العام “أبريل وحتى يونيو”، إذ سجل تقدير حجم قوة العمل 29,985 مليون فرد مقابل 29,895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.3٪.

وأضاف التقرير ان معدل البطالة بلغ 7.2 %، من إجمالي قـــوة العمل وهو نفس المعدل في الربع السابق من عام 2022، إذ سجل عدد المتعطلين 2,151 مليون متعطل من إجمالي قوة العمل (1,250مليون ذكور، 901 ألف إناث) مـقـابـل 2,145 مليون متعطل في الربع الأول.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 5٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل فى الربع الحالي بينما كان 4,9٪ في الربع السابق مقابل 5,7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 17,5٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل فى الربع الحالي، بينما كان 17,7٪ في الربع السابق مقابل 15,0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) 61,3 ٪ من إجمالي المتعطلين، و7.1 % نسبة المتعطلين في الفئة العمرية من 15 الى 19 سنة.

وبلغت قوة العمل في الحضر 13,191 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,794 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,134 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وإرتفاع المتعطلين بمقدار (6) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (90) ألف فرد.