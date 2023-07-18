«التعبئة والإحصاء»: زيادة نسبة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بنسبة 55.2%

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يتناول أحوال البيئة وجودتها عن ارتفاع نسب معالجة النفايات الطبية الخطرة إلى 55.2% خلال عام 2021 بمعدل معالجة بلغ 41.9 ألف طن على مستوى مستشفيات المحافظات مقابل 27 ألف طن خلال عام 2017.

وأضاف التقرير الذى وصل «المال» أن كمية المخلفات البلدية المتولدة على مستوى المحافظات بلغت 76.6 ألف طن يوميا، وجاءت القاهرة على رأس المحافظات بنسبة 23.3 %، ثم الجيزة بنسبة %10.4 ، تليها القليوبية بنسبة 6.4 %، وفق مؤشرات جهاز شئون البيئة.

وتابع التقرير أن عدد مصانع تدوير المخلفات ارتفع إلى 53 لأول مرة فى مصر بعد منح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى إدارة منظومة المخلفات .

و بلغت معدلات التدوير 12.1 ألف طن يوميا، وتصدرت القاهرة والدقهلية الأعلى تدويراً للمخالفات بنسبة 28.8 % و %11.5 على التوالى.

وأضاف التقرير أن منظومة المخلفات الجديدة ساهمت فى زيادة أيضا معدلات تدوير «الزراعية» فى 12 محافظة، تصدرت محافظة البحيرة بنسبة معالجة 11.9 % ثم الشرقية بمعدل 10.3 %، تلتها المنيا بنسبة 8.2 %.

وأفاد التقرير أنه تم زيادة عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها فى أنشطة مختلفة، اذ وصلت إلى 440 فى عام 2021، مقابل 412 فى 2019 بمعدل زيادة بلغ 6.8 %، لافتا إلى أن حجم المياه المعالجة لرى أشجار الغابات بلغ نحو 344.6 مليون متر مكعب.

وبلغت كمية مخلفات الترع والمصارف 9.2 مليون متر فيما سجلت مخلفات الهدم والبناء نحو 4.7 مليون طن بنهاية 2021.

وكشف التقرير عن زيادة مساحات الغابات الشجرية لإنتاج الأخشاب من مياه الصرف الصحى المعالجة إلى 6.3 ألف فدان تستحوذ محافظة سوهاج على نصف تلك الأراضى بمساحة 3 آلاف بنهاية 2021.

وأعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنشاء غابة شجرية لإنتاج الأخشاب من المياه المعالجة مع إحدى شركات القطاع الخاص على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة السادات الصناعية، خاصة نوعية MDF، بهدف تقليل استيراد هذا النوع من وتعزيز دور مصر لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع.

عصام عميرة