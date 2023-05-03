التعبئة والإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري 48.2% خلال فبراير 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 2.10 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2023 مقابل 4.06 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 48.2%.

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 22.2% حيـث بلغـت 3.44 مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2023 مقابــل 4.42 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 33.3%، أسمدة بنسبة 24.9%، منتجات البترول بنسبــة 69.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.8%) .

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 1.0%، ملابس جاهزة بنسبة 0.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 55.5% ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 534.6%).

انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 34.7% حيـث بلغـــت 5.54 مليــار دولار خــــلال شهــر فبراير 2023 مقابل 8.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة 54.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.1% ، قمح بنسبة 4.7%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبة 18.1%، الغاز الطبيعي بنسية 70.0%، بترول خام بنسبـة 75.1%، الفحم بأنواعه بنسبة 6.7%).