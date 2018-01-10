اقتصاد وأسواق

التعبئة والإحصاء: أول انخفاض في أسعار اللحوم والخضروات منذ 14 شهرا

المال – خاص قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبوبكر الجندي، اليوم الأربعاء، إن أسعار قائمة الطعام والخضروات بمؤشر التضخم شهدت تراجعا لأول مرة منذ 14 شهرا بنسبة – 0,4% ، وهو ما أرجعه تراجع أسعار اللحوم والدواجن وعدد من الخضروات. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة وا
3:41 م, الأربعاء, 10 يناير 18 3:41 م, الأربعاء, 10 يناير 18

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المال – خاص

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبوبكر الجندي، اليوم الأربعاء، إن أسعار قائمة الطعام والخضروات بمؤشر التضخم شهدت تراجعا لأول مرة منذ 14 شهرا بنسبة – 0,4% ، وهو ما أرجعه تراجع أسعار اللحوم والدواجن وعدد من الخضروات.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم تراجع معدل التضخم العام في أسعار المستهلكين إلى 22,3% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي  مقابل 26,7% في نوفمبر الماضي. 

 وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض اسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1,6% ، ومجموعة الخضروات بنسبة – 0,5% ، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة – 1,1%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 2,8% ، وكذلك الزيوت والدهون بنسبة 0,3%.

ورجح الجندي في تصريحات تلفزيونية أن يؤدي قرار وزارة التموين الجديد بإلزام التجار كتابة أسعار السلع والمنتجات وتوضحيها للمستهلك في مزيد من تراجع معدلات التضخم في الشهور القادمة.

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