«التعاون مع القطاع الخاص» .. تفاصيل لقاء رئيس «الرعاية الصحية» مع «مستشفيات كليوباترا»

استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات مع الشركاء الوطنيين من القطاع الطبي الخاص.

دعم البرامج العلمية والتعليم الطبي المستمر للأطباء بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

وناقش اللقاء، دعم البرامج العلمية والتعليم الطبي المستمر للأطباء بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، في مجال الجراحات الروبوتية لتوفير الرعاية المثالية للمرضي، من خلال تقديم أحدث العلاجات وأفضل خدمة ممكنة طوال رحلة العلاج.

التحول الرقمي

وناقش اللقاء، التعاون وتناقل الخبرات في مجال التحول الرقمي للخدمات بمنشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لاستمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة، وتيسير حصول المنتفعين عليها.

ملف التوأمة لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل

وتطرق اللقاء، إلى استعراض نتائج التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأهمها في ملف التوأمة لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل على المعايير الدولية، للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية.

تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وتناول اللقاء، نتائج التعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا في مجال تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خاصة وقت جائحة كورونا، إضافة إلى التعاون في مشروع تحسين تجربة المريض داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من خلال دعم تطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لجهود التعاون المستمرة بين هيئة الرعاية الصحية وكافة الشركاء الوطنيين من القطاع الخاص، ومنهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، لتناقل الخبرات في مجالات الإدارة وجودة النظم التشغيلية وإدخال أحدث التقنيات العلاجية بالمستشفيات التابعة للهيئة، لافتًا إلى التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها نحو تقديم رعاية صحية متكاملة وعلى أعلى مستوى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن تجربة التوأمة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا ساهمت في تشغيل المستشفيات التابعة للهيئة بمعايير عالمية، ورسم منظومة جديدة للرعاية الصحية في مصر، كما أن تجربة التعاون في تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد وتحسين تجربة المرضى، حققت نتائج إيجابية، وكانت كل التجارب ناجحة بكافة المقاييس.

استمرار التعاون مع القطاع الخاص الوطني

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص الوطني لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل مشروع دولة سينجح بتضافر القطاع الحكومي والخاص والأهلي، وتابع: أنه يوجد فرص لا نهائية أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الجودة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عزالدين، عن سعادته باستمرار التعاون مع كيان عملاق مثل الهيئة لتطوير الخدمات الطبية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، مؤكدًا حرص المجموعة على بناء شراكات مستدامة مع مسئولي الرعاية الصحية وهيئة الرعاية الصحية بمصر، لاستكمال تطوير منظومة الرعاية الصحية بها.

قدرة مجموعة مستشفيات كليوباترا في المشاركة مع القطاع الحكومي

ولفت عزالدين، إلى قدرة مجموعة مستشفيات كليوباترا في المشاركة مع القطاع الحكومي لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، بالعديد من المجالات، ودفع عمليات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في مجالات الرعاية الصحية بمصر ودول القارة الأفريقية.