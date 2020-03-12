«التعاون للبترول»: تطبيق المرحلة الثانية من منظومة ATG على المحطات.. قارب على الانتهاء

للتعرف على أرصدتها من البنزين والسولار

أكد المهندس عادل عياد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، قرب الانتهاء من تطبيق المرحلة الثانية من منظومة ATG على المحطات التابعة للشركة.

«الأولى» تضمنت 900 محطة تموين سيارات تم تنفيذها بالكامل

وقال عياد، فى تصريحات لـ»المال»، إن الشركة انتهت من تطبيق المنظومة على 900 محطة تموين سيارات تابعة لها خلال المرحلة الأولى، وتستهدف 150 أخرى فى الثانية.

ويتم تركيب أجهزة ATG بمحطات الوقود والمستودعات للتعرف على أرصدتها من البنزين والسولار.

ويعتبر هذا النظام هو المرحلة الثانية لمنظومة الرقابة على المواد البترولية، فيما تضمنت الأولى تزويد سيارات نقل الوقود من المستودعات إلى المحطات بأنظمة الـ «جى بى إس» للتعرف على خط سيرها منذ خروجها من المستودع، وحتى وصولها إلى المحطة.

كان عياد قد أكد فى تصريحات لـ»المال» مؤخرا أن الشركة تلقت نحو 60-70 طلبا من وكلاء بموافقة هيئة البترول، لإنشاء محطات تموين سيارات جديدة على مستوى الجمهورية، تحت علامة «التعاون للبترول».

وقال إن الشركة تستهدف استثمار 370 مليون جنيه لتطوير محطات تموين السيارات ومستودعات التخزين التابعة لها على مستوى الجمهورية خلال العام المالى المقبل.

يشار إلى أن الشركة تخطط لتحقيق إيرادات تبلغ 60 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة، كما تستهدف بيع 7.7 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات ووقود تموين السفن.

وكشف عياد لـ«المال» خلال معرض إيجبس 2020 الذى عقد فبراير الماضى، أن إجمالى عدد محطات تموين السيارات التابعة لشركته يبلغ حاليًا 1250 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

ورجح حينها إضافة 20 إلى 25 محطة جديدة خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى.

وأوضح عياد أن استراتيجية الشركة خلال الفترة الراهنة تركز بشكل أساسى على تطوير المحطات والمستودعات، وعلى رأسها مستودع مسطرد والسويس.

يذكر أن «التعاون للبترول» تعاقدت مؤخرًا على إدارة وتشغيل محطات موانئ أبوقير، وشرم الشيخ، والجونة للصيد، وتسلمت 3 ناقلات فى إطار برنامج توفير 5 ناقلات جديدة لزيادة حجم مبيعات وقود السفن.