التعاون السعودي لـ«المال»: لا صحة لانتقال مصطفى فتحي للأهلي.. ولا يمكننا الاستغناء عنه

نفى سليمان الفهيد، المتحدث الإعلامي لنادي التعاون السعودي، الأخبار المتداولة بشأن إنهاء النادي الأهلي التفاوض مع مصطفى فتحي للانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، مع انطلاق الموسم المقبل.

وكان الإعلامي عمر ربيع ياسين، كشف عن توصل مسئولي النادي الأهلي لاتفاق مع نادي التعاون السعودي للحصول على توقيع اللاعب الموهوب مصطفى فتحي.

وكان مصطفى فتحي قد رحل عن صفوف نادي الزمالك بشكل رسمي وانضم إلى التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وقال “الفهيد”، خلال تصريحات خاصة لـ”المال”: المعلومات المتداولة غير صحيحة، ومن المستحيل انتقال مصطفى فتحي أي نادي.

وأضاف: اللاعب يعد أحد الركائز الأساسية للفريق ولن نستغنى عنه، لن نقبل أن يرحل اللاعب عن صفوف الفريق، خاصًة وأننا نستعد لإعلان صفقات جديدة لدعم الفريق مع الموسم الجديد.

وتابع: وعن الشائعات المتداولة، علق الفهيد: في مثل هذه الحالات أنت لا تحتاج إلى نفي، كيف نتعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الماضية بعقد لمدة عام ونصف ، ونقوم بالاستغناء عنه، في ظل أداءه الجيد الذي يقدمه مع التعاون! أمر لا يمكن تصديقه.

ويعتبر مصطفى فتحي أحد أبرز المواهب في الكرة المصرية وكان ضمن صفوف منتخب مصر في الفترة الماضية مع المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش.