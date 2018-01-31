التعاون الدولي والبنك الإسلامي يبحثان أول تمويل لاستيراد سلع تموينية

أحمد عاشور:وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، مع هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية؛ لتمويل واردات سلع أساسية.يأتى ذلك تأكيدًا لما انفردت به «المال» فى صفحتها الأول

أحمد عاشور:

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، مع هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية؛ لتمويل واردات سلع أساسية.

يأتى ذلك تأكيدًا لما انفردت به «المال» فى صفحتها الأولى أمس تحت عنوان «مصر تعتزم الحصول على 6 مليارات دولار من بنك التنمية الإسلامي»، من بينهم 3 مليارات دولار، لشراء السلع، ومثلهم لتمويل المشروعات.

وعلمت « المال» من مصدر مسئول، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الإسلامية، يجتمعان خلال أيام مع وزارة التموين، لتحديد احتياجاتهم التمويلية لاستيراد القمح والسكر.

ولفت المصدر إلى أن التمويل سيتم من خلال صندوق مرابحة، على أن تشارك فيه مؤسسات دولية أخرى، ويعتبر هذا التمويل الأول من نوعه لوزارة التموين، إذ جرت العادة من قبل أن يخصص تمويل البنك الإسلامى للتنمية بالكامل لصالح الهيئة العامة للبترول.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الاتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون، وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذاً للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، مشيرة إلى أنها تتضمن دعم سلع أساسية مثل البترول ومنتجاته، والقمح والمواد التموينية والغذائية، وسلع أخرى.

وكشفت عن أن إجمالى التمويلات التى قدمتها المؤسسة لمصر تقدر 6.974 مليار دولار، معظمه لواردات النفط الخام، والمشتقات النفطية.

وأكدت أن الوزارة تتطلع لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، خلال الأغوام المقبلة، فى ظل إستراتيجية جديدة معها، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، المنتظر الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.

أوضح هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، أن الاتفاقية تواكب أهداف المؤسسة، لتعزيز وترويج التجارة، والتعاون التجارى بين الدول الأعضاء، فى منظمة التعاون الإسلامي.