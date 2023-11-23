«التعاون الدولي»: مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو مع ألمانيا خلال 2024

تستهدف وزارة التعاون الدولى مبادلة مديونيات مع ألمانيا بقيمة 50 مليون يورو خلال العام المقبل، ضمن تفاصيل برنامج نوفى.

وذكر التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن تلك المديونيات مخصصة لقطاع الطاقة الجديدة بوزارة الكهرباء، إذ يشمل البرنامج 3 آليات، هى استكمال مبادلة الديون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل إتاحة المنح والتمويلات الميسرة.

على صعيد آخر، أفاد تقرير المتابعة الأول لبرنامج نوفى الصادر عن وزارة التعاون الدولى الأحد الماضى أنه جار التنسيق أيضًا مع الجانب الألمانى للحصول على تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو خلال العام المقبل، بهدف تنفيذ مشروعات بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف التقرير أن «التعاون الدولى» تتفاوض أيضًا للحصول على مساهمات مالية بقيمة 15 مليون يورو سيتم إتاحتها بشكل مباشر من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وكشف التقرير عن تفاصيل منحة مقدمة من الولايات المتحدة بقيمة 35 مليون دولار لصالح نشاط الطاقة النظيفة، تتوزع بين 10 ملايين ستقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و25 مليونا من خلال وزارة الخارجية.

وصرح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فى تصريحات مؤخراً بأن ألمانيا تعهدت بتوفير 285 مليون يورو لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء فى مصر، ضمن برنامج نوفى.

وأضاف أن تلك التمويلات تساعد فى زيادة تنافسية وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه تسهم فى الحد من 14 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

ونوه التقرير بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص فى المشروعات الخضراء.

وكشف التقرير أن الهيكل التمويلى لبرنامج «نُوَفِّــي» يشمل الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفنى للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة.

وتضم المنصة الوطنية المصرية لـ«نُوَفِّــى» 9 مشروعات تغطى 3 قطاعات رئيسية هى الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعى والاقتصادى والبيئي، وتم اختيار 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجها فى البرنامج بهدف تعزيز التحول الأخضر الشامل.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج نحو 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار لمجال المياه و3.35 مليار للزراعة والأمن الغذائى.