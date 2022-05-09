التعاون الدولي: جار الانتهاء من الاستراتيجية المشتركة للتعاون مع مؤسسات التمويل التنموية

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إنه يتم الانتهاء حاليا من الاستراتيجية المشتركة المقبلة للعمل والتعاون مع مؤسسات التمويل التنموية وهي البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الافريقي للتنمية.

وتوقعت ردا على سؤال لـ”المال” على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم خلال انعقاد مؤتمر الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التوقيع على الاستراتيجية المشتركة مع الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ومع كل من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية في يونيو المقبل.

ووقعت وزارة التعاون الدولي اليوم مع الاتحاد الأوروبي ٥ اتفاقيات تعاون في مجالات أبرزها الزراعة والحوكمة واللامركزية والتنمية المستدامة.

وأضافت أن الاستراتيجية المشتركة المقبلة لمصر مع الاتحاد ستشمل موضوعات الاقتصاد الأخضر، والتدوير، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، موضحة أن هذه ليست القطاعات التي يتم التركيز عليها مع الاتحاد ولكن مع كل شركاء التنمية.

ولفتت المشاط، إلى اتفاقية المنحة التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي بقيمة ٩٠ مليون يورو لمواجهة كورونا.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، كريستيان برجر، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من الاستراتيجية المشتركة مع مصر.