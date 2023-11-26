«التعاون الدولي» تبحث مع 4 مؤسسات تمويلية إعداد الخطة الاستثمارية والتنفيذية للمشروعات المشتركة  

تبحث وزارة التعاون الدولي حاليًا مع 4 مؤسسات تمويلية هي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، و الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و التنمية الأفريقي، إعداد الخطة الاستثمارية والتنفيذية بشأن مشروعات التعاون المشتركة معهم خلال الفترة المقبلة.

وقال تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لبرنامج “نُوفي” الصادر عن الوزارة مؤخرًا إنها أوفدت بعثة فنية في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الماضي إلى تلك المؤسسات التنموية لوضع بنود تلك الخطة، لافتًا إلى وضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها وهي الزراعة الذكية والأعمال الزراعية و إدارة المناطق الساحلية.

وأضاف أن الوزارة تبحث مع البنك الدولي أيضًا إمكانية عقد عدة فعاليات أثناء مؤتمر الأطراف “COP 28 ” المقرر أن تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل وذلك في جناحه هناك ، بجانب مشاركته في محور الطاقة-أحد محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لبرنامج “نُوفي”.

في سياق متصل، يستهدف البنك الدولي توفير تمويل جديد لصالح الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أحد المشروعات في مجال الزراعة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال العام المقبل، حسبما صرح ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لدى البنك لمصر واليمن جيبوتي، مشيرا إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع.

ولم يكشف “جيمبرت”- في تصريحاته لـ”المال” – عن حجم المبالغ التي سيتم تخصيصها للمشروع الزراعي، إلا أنه لفت إلى أن إجمالي التمويلات المقرر أن تحصل عليها مصر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وحتى 2027 ستبلغ نحو 7 مليارات دولار.

وكان صندوق”TCAF” التابع لمؤسسة البنك الدولي، تعهد بتخصيص 20 مليون دولار منحة لإيقاف تشغيل المحطات الحرارية في مصر.

وجدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد وافق على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023- 2027 تحصل مصر بموجبه على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار.

وتضمن الإطار الذي كشف عنه البنك فى مايو الماضي ونشرته “المال” حينها، أنه سيتم تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومليارين خلال فترة الشراكة البالغة 5 سنوات من مؤسسة التمويل الدولية.

وقالت وثيقة إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك مع مصر، إن عدد المشروعات المقرر تنفيذها ستبلغ نحو 15 مشروعًا تتوزع بين 5 في العام الجاري بتمويلات تبلغ نحو 2.340 مليار دولار، و3 مشروعات في العام المقبل بنحو 2.250 مليار، ومشروعين في عام 2025 بتمويلات 700 مليون، و3 في 2026 بتمويلات 1.200 مليار ومشروع في 2029 بتمويلات 440 مليون دولار.