استثمار

«التعاون الدولى» : تمكين المرأة هدف رئيسى فى المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية

خلال مشاركتها في فعاليات قمة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا حول المرأة المهنية في الحياة العامة بقصر القبة
السيد فؤاد 11:39 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 11:39 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات قمة المرأة المهنية في الحياة العامة والتي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، كما شاركت في فعاليات المسيرة التي تم تنظيمها في إطار الفعاليات لدعم قضايا تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة المهنية والعامة، بمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، وغيرهم من الشخصيات العامة وممثلي شركاء التنمية.

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ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مضيفة أن أهداف تمكين المرأة تستهدف على جزء كبير من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية سواء كان الهدف الخاص بتمكين المرأة رئيسي أم فرعي، حيث تدخل أهداف تمكين المرأة في العديد من المشروعات القطاعية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والصحة وغيرها.

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لفتت إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعكس يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، كما يأتي نتيجة للآفاق الجديدة للشراكات الدولية التي أبرمتها الوزارة خلال العام الماضي، ودعت إلى التعرف على المشروعات المدرجة ضمن محفظة التعاون الإنمائي ضمن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وخريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الاهداف الأممية للتنمية المستدامة.

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بقلم السيد فؤاد

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