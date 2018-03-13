التعاون الدولى تفعل الخريطة الاستثمارية مع التنمية المحلية

❏ طرح 300 منطقة لجمع القمامة على القطاع الخاص.. وإقرار قانون المخلفات بعد الانتخابات أحمد عاشوركشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن عقد سلسلة اجتماعات مع اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية لتفعيل الخريطة الاستثمارية فى المحافظات؛ كون الأخيرة تلعب دورًا محوريًّا

❏ طرح 300 منطقة لجمع القمامة على القطاع الخاص.. وإقرار قانون المخلفات بعد الانتخابات

أحمد عاشور

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن عقد سلسلة اجتماعات مع اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية لتفعيل الخريطة الاستثمارية فى المحافظات؛ كون الأخيرة تلعب دورًا محوريًّا فى تحريك المشاريع.

وأعلنت الوزارة منذ أيام عن تفاصيل الخريطة الاستثمارية لمصر على موقعها الإلكترونى، والتى تضم المئات من المشاريع فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت نصر إن الحكومة تتحرك سريعًا فى تنمية المحافظات، مع التركيز على الصعيد، من خلال الاستغلال الجيد للتمويل المقدم من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية.

جاء ذلك على هامش التوقيع على منحة بقيمة 2.2 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم المتضررين من العملية الإرهابية بقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء بقيمة 2.2 مليون جنيه، بحضور اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية.

وأوضحت نصر، أن المنحة المقدمة سيتم تقديمها لجميعة الهلال الأحمر المصرى؛ وتهدف للمساهمة فى دعم المتضررين من “تفجيرات مسجد الروضة”، التى تمت فى نوفمبر 2017، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعى لأهالى القرية، عبر تدريب الأطفال فى المدارس على مكونات الإسعافات الأولية، والاستعداد للكوارث.

وتهدف المنحة أيضًا لتوعية الصحية لرعاية المرضى فى المنازل، وتقديم دورات تدريبية للمرأة المعيلة والشباب، وعلى المنتجات اليدوية، وتركز المنحة على تقديم الدعم اللازم للمرأة والشباب، وهى الفئات الأولى بالتنمية، مشيرة إلى أن محافظة شمال سيناء تقع على رأس أولويات التنمية للحكومة المصرية فى الوقت الحالى.

وفى سياق آخر، قال أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية للصحفيين، إن الحكومة تعتزم طرح 300 منطقة على الشركات الخاصة لتولى أعمال الجمع المنزلى للقمامة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن المنظومة الجديدة التى وضعتها لإدارة المخلفات.

وأضاف الجندى أن مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام من المنتظر إقراره بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المرتقبة بالتوازى مع قانون الإدارة المحلية.

وانتهت وزارة البيئة منذ أسابيع بالتعاون مع الوزارات المعنية من إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات، وتشمل المنظومة منح مجموعة من الحوافز للمستثمرين العاملين بهذا القطاع عبر أراضٍ لإقامة مصانع لتدوير المخلفات بأسعار رمزية، بجانب أسعار محفزة لإنتاج الوقود من السماد.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى تصريحات سابقة لـ”المال” إن الحد الأقصى لرسوم القمامة الشهرية التى سيتم فرضها على الوحدات السكنية بموجب قانون إدارة المخلفات الجديد، هو 40 جنيهًا، والأدنى جنيهان فقط، وفقًا لطبيعة الوحدة ومساحتها والمنطقة الموجودة بها.

وأضاف أن رسوم جمع القمامة التى يتم فرضها على الشقق السكنية حاليًّا تبدأ من جنيه واحد وحتى 10 جنيهات، مؤكدًا أن الرسوم المحملة على الوحدات التجارية ستبدأ من 30 جنيهًا وتنتهى عند 200 جنيه، وفقًا لمساحة الوحدة التجارية، وتتراوح فى الوقت الحالى ما بين 10 و30 جنيهًا.