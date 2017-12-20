التعاون الدولى: اجتماع مرتقب مع السفارة الفيتنامية لمتابعة مذكرات التفاهم

سمر السيد:قال نيفريت زكريا، باحث اقتصادى بقطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، إن الوزارة ستنظم اجتماعا موسعا فى العام المقبل مع السفارة الفيتنامية بالقاهرة، لمتابعة كيفية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومن المقرر حضور مسئولين من عدد من الوزارات وجمعية رجال الأعمال.كان الرئيس



سمر السيد:

قال نيفريت زكريا، باحث اقتصادى بقطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، إن الوزارة ستنظم اجتماعا موسعا فى العام المقبل مع السفارة الفيتنامية بالقاهرة، لمتابعة كيفية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومن المقرر حضور مسئولين من عدد من الوزارات وجمعية رجال الأعمال.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار هانوى سبتمبر الماضى، ووقع مع نظيره الفيتنامى تران داي كوانغ على 8 مذكرات تفاهم حول إنشاء لجنة فرعية للتعاون الثنائى فى مجالات التجارة والصناعة، بجانب مذكرات فى قطاعات الملاحة التجارية والسياحة والثقافة والاستزراع السمكى وإدارة وإنشاء الموانئ وتشجيع الاستثمار والتعاون بين هيئتى الإذاعة فى البلدين.

وأضافت زكريا، خلال المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم عن العلاقات المصرية الفيتنامية، أن هناك حاجة للمزيد من التعاون بين البلدين، مشيرةً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهانوى وتوقيعه مذكرات تفاهم مع نظيره الفيتنامى كانت مهمة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الفرص أمام المستثمرين الفيتناميين للاستثمار بالسوق المحلية، خاصةً أن الحكومة انتهت من وضع قانون الاستثمار كما سيتم افتتاح مركز لخدمة المستثمرين قريباً.

وقدرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد الشركات الفيتنامية المستثمرة في مصر بـ11 شركة حتى نهاية 2015 باستثمارات إجمالية 280 ألف دولار، وتتركز غالبية الشركات الفيتنامية فى القطاعات الخدمية بواقع 7 شركات، وشركتين فى القطاع الصناعى، و2 سياحيتين.

يشار إلى أن آلية المشاورات السياسية تعتبر من أهم آليات التعاون الثنائى بين مصر وفيتنام، وعقدت حتى الآن 8 جولات، كان آخرها بالقاهرة مايو 2015، وشهدت تلك الجولة الثامنة مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتى كان من أهمها التأكيد على أهمية معالجة العجز التجارى بينهما وتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى وقت سابق.