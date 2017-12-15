التعاون الاقتصادى تشيد ببيئة الاستثمار فى مصر

المال -خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بقيادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية “باريس” ،وحضر اللقاء كل من رويل نيوينكامب، رئيس الفريق المشرف على نقطة الاتصال الوطنى المعنى بمبادئ مسئولية الشركات متعددة الجنسيات، و آنا نوفيك، رئيسة قسم الاستثمار بالمنظمة، و كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنظمة، وستيفن تومسن، رئيس وحدة سياسات الاستثمار بالمنظمة.

وناقش الاجتماع، المقترحات التى وضعها خبراء الاستثمار فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لدعم إستراتيجية الاستثمار فى مصر، وأشادت الوزيرة، بالدعم الفني الذى توفره المنظمة لمصر، والدراسات والتقارير التي تصدرها فى مختلف المجالات.

وأكد فريق المنظمة، حرصهم على دعم سياسة الاستثمار فى مصر، بما يساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال، مشيدين بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، مشيرين إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة ستطلق قريبا خريطة مصر الاستثمارية الشاملة، والتى تشمل مختلف الفرص الاستثمارية فى محافظات مصر، فى مختلف المجالات مثل الإسكان والصناعة والاتصالات والزراعة، والتى قامت بإعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات.

وناقش الجانبان، إعادة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية المصرية، والتى تتمثل أبرز مهامها فى إرساء قواعد عامة للشركات فى نطاق المسئولية المجتمعية والحفاظ على توازن الحقوق والواجبات مابين الشركات والقوانين والتشريعات الحاكمة، ووضع آلية استقبال الشكاوى وإيجاد حلول لها، وتنسيق علاقة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فيما يخص نقاط الاتصال الدولية والمشاركة فى الاجتماعات السنوية.

وأكدت الوزيرة، احترام مصر لجميع المستثمرين الأجانب وحل أى مشكلات تواجه عملهم في مصر واستعرض الجانبان، البرامج التى تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلاً عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.

واتفق الجانبان، على زيادة التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الإطار، دعت الوزيرة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تقديم الدعم للشباب في ريادة الأعمال، فالشباب يلعب دورا محوريا في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى مبادرة “فكرتك شركتك” التى أطلقتها الوزارة، وأعرب مسئولوا المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة في ذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر هي أكبر دولة بها شباب في منطقة الشرق الأوسط، وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن الـ25 عاما، ولهذا السبب وضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية، وضمان دمجهم في المجتمع.

