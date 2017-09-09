التعاوني الزراعي يعقد 3 مؤتمرات جماهيرية بعيد الفلاح

الصاوي أحمد قرر مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اليوم السبت، برئاسة ممدوح حماده، ومحمد عوده - أمين الصندوق، تنظيم 3 مؤتمرات جماهيرية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، وذلك احتفالاً بعيد الفلاح. وأكد رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه سيتم دعوة جميع أعضاء الجمعيات التعاونية

الصاوي أحمد

قرر مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اليوم السبت، برئاسة ممدوح حماده، ومحمد عوده – أمين الصندوق، تنظيم 3 مؤتمرات جماهيرية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، وذلك احتفالاً بعيد الفلاح.

وأكد رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه سيتم دعوة جميع أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية للحضور في المؤتمرات، سواء الجمعيات العامة أو المركزية أو النوعية أو المحاصيل الحقلية، والمسئولين التنفيذيين والشعبيين المهتمين بشئون الفلاح والزراعة فى مصر لبحث مشاكل الفلاحين.