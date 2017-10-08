التعاوني الزراعي يعترض على بنود قانون نقابة الفلاحين

الصاوي أحمدعقد مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع نقابة الفلاحين الجديد الذي وافقت علية الحكومة، وتم إرساله لمجلس النواب منذ أيام لبحث دستورية القانون الجديد ثم إحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.وسجل الحضور بعض الاعتراضات على البنود المخالفة للقانون والدستور- وفقا لآر

الصاوي أحمد

عقد مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع نقابة الفلاحين الجديد الذي وافقت علية الحكومة، وتم إرساله لمجلس النواب منذ أيام لبحث دستورية القانون الجديد ثم إحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.

وسجل الحضور بعض الاعتراضات على البنود المخالفة للقانون والدستور- وفقا لآرائهم- حيث إنه بالاطلاع على مشروع هذا القانون من قبل المختصين بالاتحاد تبين وجود عوارا في بعض مواده يخالف القانون والدستور.

وأكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد أن القانون في مادته الأولى قد أورد كلمة المنتجين الزراعيين والتي لا علاقة لها بتعريف الفلاح الذي تنشأ من أجله النقابة.

ويقصد بالمنتجين الزراعيين رؤساء الشركات الزراعية والمشروعات ذات الصلة وهو ما يرفضه الفلاحون.

وأكد حمادة في تصريحات خاصة لـ”المال” اليوم أن النقابات فئوية مهنية تخص فئة معينة من المجتمع مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء.

وأوضح أيضا أن القانون الجديد اشترط على الجمعية العمومية للنقابة والتي تتألف من كل الأعضاء المقيدين بجداول النقابة في اجتماعها في إطار عدد 3.5 مليون فلاح حائز في مصر لإتمام إجراءات انعقادها وأداء مهامها تفعيلاً للقانون.