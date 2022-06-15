«التعاوني الزراعي» يطالب وزير الزراعة بـ 5 مطالب قبل ربط منظومتي القمح والأسمدة المدعمة

رفع الاتحاد التعاوني الزراعي الأخير 5 مطالب إلى وزارة الزراعة أهمها فك الارتباط بين توريد القمح والحصول عل حصص الأسمدة المدعمة.

كانت الحكومة ربطت الحصول علي الأسمدة المدعمة بتوريد 12 أردبا من الفدان الواحد لتشجيع المزارعين علي التوريد .

وكشفت مصادر لـ”المال” أن الاجتماع تم بواسطة علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعي ومجدي الشراكي رئيس جمعية الأصلاح الزراعي وعبد الفتاح سراج رئيس جمعية الأراضي المستصلحة ووليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن .

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق علي رفع مذكرة من 5 بنود لوزير الزراعة السيد القصير وهي

أولا :عدم ربط توريد القمح بإستلام مستلزمات الأنتاج الزراعي خاصة الأسمدة .

وثانيا :عدم فرض أي عقوبات علي المخالفين هذا العام وذلك لصدرور القرار بعد زراعة المزارعين للقمح .

ثالثا :مراجعة الأجراءات القانونية التي سوف يتم تطبيقها مستقبلا علي المحاصيل التي سوف يتم زراعتها في الدورة المقبلة .

رابعا :اصدار تعلميات بصرف مستلزمات الأنتاج الزراعي للمزارعين دون التقيد بشروط حتي لا تحدث اعباء مالية علي الجمعيات .

خامسا :وضع ضوابط وحوافز اعلي في الموسم المقبل لتحفيز المزارعين علي زراعة القمح وقبل موعد الزراعة بوقت كافي وزيادة صرف الأسمدة المدعمة لمحصول القمح حتي يتم توريده للقمح .

ونشرت “المال ” في صدر صفحتها الأولي اليوم الأربعاء تقريرا عن تحركات من الاتحاد التعاوني الزراعي لاثناء الحكومة عن تطبيق قرار ربط استلام حصص الأسمدة بتوريد القمح نتيجة تكدس الأسمدة في الجمعيات الزراعية وتلقيهم وعود من الوزير بذلك.