اقتصاد وأسواق

«التعاوني الزراعي» يشيد بتصريحات الرئيس السيسي عن التوسع في المحاصيل الإستراتيجية

التعاوني الزراعي يشيد بتصريحات السيسي بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية
الصاوي أحمد 12:28 م, الجمعة, 10 أبريل 20 12:28 م, الجمعة, 10 أبريل 20

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أشاد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أكد فيها ضرورة استصلاح الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل الإستراتيجية ” القمح ، الذرة، المحاصيل الزيتية” .

وأكد حمادة في بيان اليوم أن هذه التصريحات دليل كبير على اهتمام القيادة السياسية بتوفير الأمن الغذائي المصري خاصة في ظل الأزمات المتكررة.

وأشاد ” حمادة ” باأمية تأكيد الرئيس السيسي على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية والزراعة بها خاصة أنها تعمل على ترشيد استهلاك المياه مع إنتاجية أعلي من الأراضي الزراعية مؤكدا أن التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية سيكون له دوره فى سد الفجوة الاستيرادية خاصة بالنسبة لمحصول القمح.

وأعرب ممدوح حمادة عن ثقته فى قدرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقيادة الوزير السيد القصير على تنفيذ التكليفات الرئاسية ومساندة ودعم الفلاح المصرى للتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية .

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بقلم الصاوي أحمد

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