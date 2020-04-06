«التعاونى» تغطى مخاطر عدم السداد لقروض بقيمة 200 مليون جنيه من «الأهلى المصرى»

وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عقد ضمان مخاطر عدم السداد لقروض بقيمة 200 مليون جنيه من إجمالى محفظة تمويلات 300 مليون جنيه، خصصها البنك الأهلى المصرى مؤخرا ً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنها ستضمن مخاطر عدم السداد لنحو %90 من قيمة كل قرض، مع إصدار الوثيقة لصالح البنك بصفته المستفيد من التأمين.

وأوضح أن تغطية هذه المخاطر للقروض متناهية الصغر ستكون بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل وفقا للقانون.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع معيدى التأمين المتعاقد معهم بقيادة شركة GIC الهندية على رفع حد الضمانة للقروض إلى 60 مليون جنيه فى العقد الواحد بداية من العام المالى الحالى، بدلاً من 32 مليون جنيه، وهو ما يعنى زيادة مستوى تغطية الأخطار التى يتم قبولها للضعف.

وأكد أن الجمعية تعتزم الحصول على تعاقدات جديدة لضمان مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة بمحافظ بنكية أخرى، رفض ذكرها حتى إتمام التوقيع.

وأشار إلى أن جمعية التأمين التعاونى تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مؤكدا أنها قاربت على تحقيق نصف المستهدف، وأنها تستطيع تحقيق النصف الآخر من خلال الأعمال الجديدة التى تم التعاقد عليها مؤخرا ً، مثل ضمان مخاطر السداد لجمعية «أنا المصرى» و«ريفى» و«الأهلية» و«جمعية شباب مصر»، بالإضافة للتعاقدات الجديدة المتوقع دخولها خلال أيام.

وتابع أن الجمعية تقدم التغطية التأمينية لجميع عملاء البنك الزراعى المصرى من المستفيدين ببرامج التمويل المختلفة، أهمها البرامج الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، ويتم إصدار الوثيقة خلال 48 ساعة من تاريخ ورود طلب الإصدار.