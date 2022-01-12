«التعاونى الزراعي»: تسليم 1.4 مليون طن أسمدة مدعمة فى المحافظات

كشف الاتحاد التعاونى الزراعى عن مرور موسم الأسمدة الشتوية دون أزمات؛ بعدما تم توزيع ما يقرب من 1.4 مليون طن لمزارعى المحاصيل الشتوية، مثل القمح والبرسيم والبنجر والقصب وغيرها من إجمالى 1.6 مليون طن تمثل احتياجات الموسم بالكامل.

على عودة: «الشتوى» لم يشهد أى اختناقات فى المعروض

وأكد على عودة، مدير جمعية الائتمان الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، أنه مع اقتراب الموسم الشتوى على نهايته لم تظهر أى اختناقات فى المحافظات نتيجة توافر المنتج فى الجمعيات، مضيفا أنه جرت العادة على إقفال الموسم الشتوى لصرف الأسمدة نهاية فبراير من كل عام.

وأوضح “عودة” أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة منتصف الشهر الحالى لبحث المستجدات والاستعدادات لإغلاق الموسم.

يذكر أن استهلاك مصر من الأسمدة الكيماوية المدعمة يبلغ 3.6 مليون طن، منها 2 مليون طن للموسم الصيفى، و1.6 مليون طن للموسم الشتوى.

علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي

نقيب الفلاحين: مرور الموسم بسلام نتيجة وجود محاصيل لا تحتاج إلى تسميد مبالغ فيه

من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أنه لا توجد شكاوى من الأسمدة الكيماوية حاليًا فى المحافظات، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة إلى 4800 جنيه لليوريا لكل طن مقابل 4700 جنيه للنترات، فى ظل زيادة مماثلة فى الأسمدة الحرة إلى 8800 جنيه للطن خلال الوقت الحالى.

وأوضح “عبد الرحمن” أن السبب فى مرور موسم الأسمدة الشتوية بسلام هو وجود محاصيل لا تحتاج إلى تسميد مبالغ فيه، مثل البرسيم والقمح عكس الموسم الصيفى.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد كلف كلا من الدكتور حسن الفولى المدير التنفيذى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس شئون المديريات الزراعية بزيارة المحافظات لمتابعة مدى توافر الأسمدة وصرفها للمزارعين بالجمعيات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة، أن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن متابعة تطوير منظومة توزيع الأسمدة للمزارعين.

وأضاف بيان الزراعة أنه يتم تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالمرونة فى صرف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين، مشيرًا إلى مواصلة تلك الجولات لضمان نجاح منظومة توزيع الأسمدة.