التعاملات اليومية للعملات الأجنبية فى لندن تقفز إلى 2.73 تريليون دولار

خالد بدر الدينأعلن بنك إنجلترا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن متوسط قيمة التعاملات اليومية للعملات الأجنبية قفز إلى 2.73 تريليون دولار في أبريل الماضى لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها وبزيادة قدرها 15% عن مستواها منذ بداية العام الحالى.وذكرت وكالة رويترز أن المسح النصف سنوي الذى يجريه البنك المركزى كل ع

خالد بدر الدين

أعلن بنك إنجلترا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن متوسط قيمة التعاملات اليومية للعملات الأجنبية قفز إلى 2.73 تريليون دولار في أبريل الماضى لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها وبزيادة قدرها 15% عن مستواها منذ بداية العام الحالى.

وذكرت وكالة رويترز أن المسح النصف سنوي الذى يجريه البنك المركزى كل عام أظهر أن أحجام التداولات اليومية في لندن، أكبر مركز في العالم لتعاملات الصرف الأجنبي، ارتفعت إلى مستوى قياسي في أبريل مع زيادة في تداولات عقود مبادلة العملة والجنيه الإسترليني عن مستواها فى يناير مع ارتفاع تداول عقود المبادلة 18% في تلك الفترة مقابل زيادة نسبتها 8% في أحجام التداولات النقدية.

ومن ناحية أخرى، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى في نيويورك أن متوسط تداولات العملات بلغ 993.55 مليار دولار في أبريل الماضى بزيادة قدرها 11.7 % عن مستواه فى نفس الشهر من العام الماضى.

وزاد حجم التداولات في الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي بلغ 351 مليار دولار بزيادة 18% من أكتوبر الماضى ليرتفع إلى المثلين تقريبا منذ بداية العام الماضي، في الوقت الذي أدت فيه خيبة الأمل إزاء عدم زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى تحفيز المتعاملين على التخلي عن الجنيه الاسترليني مقابل الدولار.

وقفزت قيمة التداولات اليومية لصرف اليورو مقابل الدولار 11 % لترتفع إلى 778 مليار دولار يوميا، بحصة سوقية بلغت 29% من إجمالي أحجام التداولات بينما زادت تداولات اليوان الصيني إلى المثلين تقريبا بالمقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة.