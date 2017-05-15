التعاقدات الجديدة وراء ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمجمعات

السوق الحرة تلحق بالتموين فى فرض زيادة جديدة منافذ الزراعة لم تشهد أى تغيير حتى الآنمحمد مجدى والصاوى أحمد وأحمد اللاهونىقادت التعاقدات الحديثة التى أبرمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشهر الحالى، لتوريد اللحوم والدواجن المجمّدة، إلى ارتفاع أسعارها بنسب 6.6% للحم السودانى، 43.75 للبرازيل

السوق الحرة تلحق بالتموين فى فرض زيادة جديدة

منافذ الزراعة لم تشهد أى تغيير حتى الآن



محمد مجدى والصاوى أحمد وأحمد اللاهونى

قادت التعاقدات الحديثة التى أبرمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشهر الحالى، لتوريد اللحوم والدواجن المجمّدة، إلى ارتفاع أسعارها بنسب 6.6% للحم السودانى، 43.75 للبرازيلى، 40% للدواجن، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار بالبنوك.





كشف ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، عن التعاقد على استيراد 5 آلاف طن لحوم مجمدة، و5 آلاف طن “حي”، و23 ألف طن دواجن، شهريًّا، ولمدة عام.

يُشار إلى أن “التموين” كانت قد اتفقت مع السودان والبرازيل، منذ 2015، على استيراد لحوم حية ومجمدة، ودواجن، بمعدل 8 آلاف طن كل شهر.

وقال متحدث الوزارة إنه رغم رفع الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية فإنها ما زالت أقلَّ من الأسواق الحرة بنسبة 25%.

وأوضح رمضان أن الأسعار الجديدة للحوم والدواجن، في المجمعات الاستهلاكية الثلاثة “النيل، والأهرام، والإسكندرية”، جاءت كالتالي: كيلو اللحم السوداني الطازج بـ80 بدلًا من 75 جنيهًا، والبرازيلي المجمَّد بـ69 بدلًا من 48 جنيهًا، والدواجن المجمدة بـ35 بدلًا من 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأدت الزيادة التى فرضتها وزارة التموين على اللحوم والدواجن المجمدة، إلى ارتفاع أسعارها بالسوق الحرة أيضًا، وصعد كيلو اللحم السودانى إلى 110 جنيهات بدلًا من 100، كما ارتفع البرازيلى إلى 75 جنيهًا بدلًا من 68، والدواجن المجمدة إلى 37 للكيلو بدلًا من 30، فيما استقرت “الكبدة” عند 35 جنيهًا، وفقًا لما أكده تجار، لـ”المال”.

يُذكر أن جميع أسعار السلع شهدت زيادات متكررة لحقت الأسواق الحرة والحكومية، بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

وأكد أسامة رسمي، مدير قطاع التسويق بوزارة الزراعة، أن أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ الوزارة لم تطرأ عليها أى زيادة جديدة حتى الآن، وسجلت الدواجن 25 جنيهًا للكيلو الواحد، و65 للحم البرازيلي.