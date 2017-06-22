التعادل الإيجابي يُنهي مباراتي اليوم في كأس القارات

انتهى صدام ألمانيا مع تشيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ملعب “كازان آرينا”، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكأس القارات، المقامة حاليا في روسيا، وتستمر حتي الثاني من يوليو المقبل.

تقدم منتخب تشيلي مبكرا، وتحديدا بعد 6 دقائق فقط علي بداية المباراة، بفضل ألكسيس سانشيز، بعدما استغل خطأ فادحا من مدافع ألمانيا شكودران مصطفي، ليمرر الكرة مع فيدال الذي مهدها له بشكل رائع، لينهي سانشيز الهجمة في شباك حارس ألمانيا مارك أندريه تير شتيجن.

وحقق مهاجم أرسنال، إنجازين تاريخيين، بعدما أصبح الهداف التاريخي لبلاده برصيد 38 هدفا، متفوقا على مارسيلو سالاس نجم تشيلي، خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.

واحتفل سانشيز، بخوض المباراة رقم 112 بقميص بلاده، ليصبح مناصفة مع كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، كأكثر لاعبي تشيلي تمثيلًا لمنتخب بلاده، بعدما قاد منتخب بلاده للإنجاز الأفضل بحصد لقب كأس كوبا أمريكا مرتين متتاليتين في 2015، و2016.

وكان هدف تشيلي في مرمي ألمانيا، هو رقم 400 في تاريخ كأس القارات، كما أنه ولأول مرة تتلقى شباك ألمانيا هدف مبكر في البطولة، في الدقيقة السادسة، والهدف الأسرع في مرماها قبل اليوم كان في الدقيقة 21.

وحاول المنتخب الألماني تسجيل هدف التعادل، وتحقق له مع أراد، عن طريق لارس شتيندل، في الدقيقة 41، بعد عمل جماعي رائع شارك فيه كل من إيمري جان وجوناس هيكتور وأنهاه شتيندل بهدوء في مرمى جوني هيريرا حارس تشيلي.

وفي المباراة الأخرى، ضمن نفس الجولة والمجموعة، علي ملعب “سان بطرسبرج”، حقق المنتخبان الكاميروني والأسترالي، تعادلًا محبطًا لحظوظهما في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعدما تعادلا بهدف لكل منتخب.

وتقدمت الكاميرون أولًا عن طريق أندري زامبو أنجويساد في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول، قبل أن يعادل الأستراليون النتيجة من خلال ركلة جزاء، نفذها بنجاح قائدهم مارك ميليجان في الدقيقة 60.

وبتلك النتائج، يظل منتخب تشيلي علي رأس جودول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعه، وتأتي ألمانيا في المركز الثاني، بنفس الرصيد، فيما أصبح رصيد كل أستراليا والكاميرون نقطة واحدة، في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب.

