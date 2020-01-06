«التطوير والتنمية» تنتهي من تأهيل 20 منزلا في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف الي التخفيف عن كاهل المواطنين في القري الاكثر احتياجاً في مختلف محافظات مصر.

انتهت جمعية التطوير والتنمية من رفع كفاءة 20 منزلا بقريتي الحكمة والمنار بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بواقع 31 اسرة، ضمن مبادرة حياة كريمة .

وقام محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بتسليم المنازل للأسر المستفيدة، إذ بلغ عدد الأشخاص المستفدين أكثر من 100 مواطن.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في القري الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات مصر.

تسليم 20 منزلا كمرحلة أولي لرفع كفاءة 200 منزل

من جانبه قال محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير و التنمية، إن الجمعية تسعي لتقديم حلول متكاملة لتحسين جودة الحياة لقطاعات من سكان القري الاكثر فقراً والتي تقع في صعيد مصر من خلال التكاتف مع عدد من الجهات الحكومية، القطاع الخاص والجمعيات الاهلية وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة و بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

أشار إلي أن قرية الحكمة ضمن القرى الأكثر فقرا التي تعمل الجمعية علي تطويرها في جميع المجالات منها الخدمات الصحية وتقديم المرافق الأساسية الملائمة للاسره والمجتمع إضافة إلي توفير تعليم مهني وفني وإيجاد فرص للعمل فضلا عن تحسين المنازل وتوفير وصلات الصرف الصحي و المياة النظيفة.

تتجاوز التكلفة لرفع كفاءة المنازل 20 مليون جنيه

وأوضح أنه تسليم 20 منزلا كمرحلة أولي لرفع كفاءة 200 منزل في قريتي الحكمة والمنار بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 20 مليون جنيه.

وأكد أن الجمعية قامت منذ نشأتها بدعم عدد من المجالات منها مجال تطوير التعليم و رفع كفاءة الجهاز الإداري بكلاً من القطاعين العام والخاص ، إضافة للبناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أنه تجاوز عدد خريجي المنح بالجمعية أكثر من 100 ألف خريج بنسب توظيف تجاوزت 90% .

يذكر أن جمعية التطوير والتنمية هي جمعية أهلية لا تهدف إلى الربح، تأسست الجمعية عام 1998 على يد عدد من رجال الأعمال المهتمين بمعدل نمو الاقتصاد في مصر والمهتمين بدورهم بتحسين مستويات التعليم والتدريب داخل المجتمع المصري.

وتهدف الجمعية إلى تقديم البرامج التدريبية التي تعمل على الارتقاء بمستوى الشباب حديثي التخرج، الموظفين، المديرين لبناء مجتمع أفضل ولخلق فرد فعال يخدم نفسه والمجتمع و تعمل حالياً من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” لرفع كفاءة القري الاكثر فقراً في صعيد مصر.