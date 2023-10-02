التطوير جزء من الحياة الإنسانية.. السيسي: أنا مع إعادة هيكلة الداخلية وكل حتة في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهًا حديثه لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق: انت بتتكلم إنك عايز تعيد هيكلة وزارة الداخلية.. وأنا بقول لوزير الداخلية أنا مع الفكرة.. أنا مع إعادة هيكلة كل حتة فيكي يا مصر.

وأضاف السيسي خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، أن التطوير جزء من الحياة الإنسانية ولو أنت ماعترفتش بيه وجريت على إنك تعمله يبقى أنت مفردات الدنيا مش هتعرفها.

وتابع السيسي: لو قلت مؤسسة الجيش خلاص كفاية كدة.. القضاء كفاية كدة.. الخارجية كفاية كدة لو عيشت بالفكرة دي كصانع ومتخذ قرار في وقت ما انت بتتخلف عن مرحلة عصرك.

وأوضح السيسي: أن الفكرة هنا مش مطلب شعبي لإعادة الهيكلة .. لا التطوير مستهدف لأي مؤسسة من مؤسسات البلد بغض النظر عن 2011 .. تطور النهاردة وتفكر في تطوير بكرة .. لكن لو توقفت على جمود بادبيات عايش بيها من 50 سنة.

وتابع السيسي: لما جه وزير الخارجية في المنصب انا ماكنتش اعرفه فقعدنا نتكلم عن السياسة الخارجية للدولة .. وكان الانطباع في الوقت ده سلبي جدا .. ثم بقيت دولة غير مستقرة والاضطرابات فيها عالية جدا والعمليات الإرهابية بتمس مناطق مش بس في سيناء.

واستكمل قوله: لا كان موجود في الصعيد وأبراج الكهرباء وأي حاجة قدروا يوصلولها عملوها .. فلما جه الوزير قولتله ادبيات السياسة عندي مختلفة عن أدبيات السياسة الدولية اللي بيتم تدريسها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال السيسي: قولتله انا عندي ثقة كبيرة في هذه الادبيات وهي ثقة نابعة من قيمة أخلاقية ودينية أنا بعتقدها حتى لو كانت النتائج هتجد مقاومة وعدم استعداد .. قولتله لا .. لا نتدخل في شئون الآخرين ولا نكون عامل هدم او تخريب للدول.

وأضاف: ويكون عندنا استعداد للصبر الاستراتيجي في الأزمات .. لا يمكن أبدا تكون أزماتنا وصراعتنا هنتعامل معاها بالصبر الاستراتيجي والأفكار .. لكن أبدا مش هنخش في إنك تطلع بيان وانا اطلع بيان .. تطرد سفير واطرد سفير .. لا مش هعمل كدة خالص.

وتابع السيسي: انت بتمارس سياسة تعاون وتشارك مع الآخرين .. ده كلام مثالي ؟ هقولك والله النتائج قدامك .. هل إحنا اكتسبنا ثقة الآخرين ؟ فيه ثقة واحترام شديد جدا فينا .. رغم ان قدراتنا كمكانة مش مثل الدول المتقدمة اقتصادية لا .. احنا ظروفنا صعبة جدا .. ده كان الكلام اللي كنا بنتكلم فيه ومش بس كدة اعادة بناء الانطباع عن الدولة المصرية.

واستكمل قوله: عايز ابني انطباع عن الداخلية .. اكسر عربية في الشارع ؟ وفرد أمن قاعد على الرصيف ؟ .. أخلي وزارة الداخلية في محمد محمود تاني ؟ .. في 2013 قولت لوزير الداخلية نبنيلك وزارة في الاكاديمية ومتبقاش موجود في 2011 .. اللي اتعمل في 2011 لازم ناخد منه دروس وعبر وتتحول الدولة إلى إجراءات تخلي اللي حصل مايتكررش تاني.

وأضاف السيسي: يعني انزل احاصر مجلس الوزراء ؟ .. انا كنت بقولكم إن الإشرار كانوا بينزلوا الناس بعشرين جنيه.. انا كنت مدير استخبارات .. وشايف كل اللي بيحصل في البلد.

وتابع السيسي: وانت تشوف في التلفزيون مظاهرة والشعب يريد .. إزاي أبنيلك الشعب يريد ؟ .. لو اختذلتوا العلاقة بيني وبينكم في فكرة إني ابقى موجود هنا فده قيمة تجرحني .. لو انتم حافظتم على بلدكم وحميتوها وكبرتوها .. مين موجود هنا ؟ مش مهم .. اسمعوا كلامي .. والله انا صادق معاكم … المهم هي تكمل.

وأستكمل السيسي قوله: الفكرة اللي بيننا وبين بعضنا كأهل مصر هي إن تفضل مصر باقية .. تفضل بلدنا حية .. تفضل بلدنا قدام .. دايما تحلموا بكدة.