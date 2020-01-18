التطوير العقاري: نستهدف المشاركة في تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي الفترة المقبلة

قال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين في تنفيذ الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وشاركنا فى عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات تم التوافق عليها مع مسئولي الوزارة وانتهت إلى صيغة توافقية ومتوازنة.

وأضاف أن غرفة التطوير العقاري تعاملت بشفافية لتحقيق مصلحة الطرفين، خاصة أن الوزارة تعد أكبر مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست فى معزل عن التكلفة الحقيقة، وبالتالي تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.

وأشار – خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التطوير العقاري – أن الوزارة حاليا تدرس الصيغة النهائية للعقود إلى جانب تحديد الأراضى، حيث طالبت الغرفة بمواقع مميزة يسهل تسويقها وتتناسب مع متطلبات مشروعات الإسكان الاجتماعى .

وتابع العسال، أن مبادرة الغرفة لتوفير تمويل عقارى بفائدة منخفضة – والتي أطلقها البنك المركزى – من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع في 2019 وتساهم بقوة في تحريك السوق فى هذه الشريحة، وبالتالي تحفيز الشركات على تنمية مشروعات لها خاصة أنها تشهد طلبا كبيرا.

وأكد أن الغرفة تترقب حاليًا إصدار البنك المركزي التعليمات التنفيذية للبنوك لبدء العمل بالمبادرة والمتوقع له خلال أقل من شهر.

ولفت العسال إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسي بالمشروعات السياحية ودراسة مجموعة من الملفات المهمة فى هذا الشأن، خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة، إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس، والتى تساهم بقوة فى تنمية عدة مناطق بسيناء منها رأس سدر والتي تضم السياحة العلاجية وتحوي فرصا عديدة.

