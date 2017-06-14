التطوير العقاري تناقش تحديات القطاع بحفل سحور مدبولي

بدور إبراهيم تنظم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حفل سحور، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب وأعضاء الغرفة وكوكبة من كبار المطورين العقاريين.قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن اللقاء يتضمن مناق



بدور إبراهيم



تنظم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حفل سحور، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب وأعضاء الغرفة وكوكبة من كبار المطورين العقاريين.

قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن اللقاء يتضمن مناقشة تحديات القطاع العقارى خلال المرحلة الراهنة وعرض نشاط الغرفة منذ انتخاب مجلس إدارتها، وما تم إنجازه لصالح المطورين والقطاع إلى جانب خطتها للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الغرفة تعد مجموعة من المبادرات مع مجموعة من الجهات المختلفة والتي تصب في صالح القطاع والشركات العقارية.

وأوضح شكري أن النقاشات تتضمن أيضًا قوانين وتشريعات القطاع العقاري مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب ومطالب المطورين في التعديلات.

ولفت إلى أن اللقاء يجمع بين أطراف المنظومة العقارية بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب وممثلي غرفة التطوير العقاري وعدد من المطورين العقاريين.