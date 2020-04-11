«التطوير العقاري» تؤكد الالتزام بتسليم المشروعات في موعدها

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أعضاء الغرفة اجتمعوا عبر “فيديو كونفرانس” لمناقشة تأثير فيروس كورونا على القطاع العقاري وآليات التعامل معه.. مشيرا إلى أن أنه تم الاتفاق على الالتزام بجداول التنفيذ وتسليم المشروعات في المواعيد المتفق عليها مع العملاء.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الاجتماع ركز على متابعة التطورات الحالية للقطاع والخروج بـ 4 عناصر أساسية تحافظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.

وأكد شكري، اتفاق الأعضاء على الدعم الكامل من الغرفة وأعضائها للدولة فى الإجراءات التى تتخذها للتصدى لفيروس كورونا، من خلال المحافظة على العمالة فى القطاع بفئاتها المختلفة العاملة بالشركات والمواقع، واستمرار عمل الموظفين والعمال والتزام الشركات بسداد مرتباتهم في مواعيدها دون أي إخلال.

وأشار إلى أن الأوضاع الحالية لن تؤثر بأي شكل على جدول التنفيذ والتسليم للعملاء وفقًا للموعد المحدد.

كما أشار إلى التنسيق مع شركات المقاولات العاملة فى مواقع المشروعات لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على العمالة من انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة العمالة في المقام الأول ثم الحفاظ على استمرار دوران عجلة التنمية والاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الاجتماع تضمن التأكيد على استمرار عمل الشركات ليس لتحقيق مصلحة استثمارية في المقام الأول، ولكن لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة والتي تتضمن استمرار التنفيذ في المشروعات المختلفة.

وشدد على أهمية الحفاظ على نشاط السوق العقارية واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على قوتها، خاصة أن القطاع قاطرة الاقتصاد ويتبعه عدد كبير من الصناعات.

واختتم بالإشارة إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعا ثانيا خلال وقت قريب للوقوف على أي تطورات جديدة وآلية التعامل معها.